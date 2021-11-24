Коллекцию Art Wars продали в виде NFT почти за $7 млн без ведома художников

Художники, создавшие шлемы штурмовиков из «Звездных войн» в виде арт-объектов, готовятся подать иск против организатора NFT-проекта, который продал работы в виде токенов без их ведома. Об этом сообщает Financial Times.

В рамках инициативы Art Wars художники с 2013 года создавали различные версии шлемов. Среди участников проекта — знаменитый фотограф Дэвид Бэйли и скульптор Аниш Капур.

Куратор Бен Мур сфотографировал некоторые из них и выставил на продажу в виде NFT на платформе OpenSea. Коллекция состояла из 1138 токенов.

Инвесторы уже купили NFT на более чем 1600 ETH (более $6,8 млн на момент написания).

Мур не отрицает, что создал NFT без разрешения художников. При этом он утверждает, что направил им электронные письма с информацией о коллекции.

В OpenSea заявили о получении уведомления о нарушении авторских прав. Сейчас страница с NFT-коллекцией Art Wars на площадке недоступна.

Около 12 художников уже готовятся подать иск.

Напомним, в октябре неизвестный организовал предпродажу фальшивых NFT, выпущенных на блокчейне Solana, и исчез со средствами пользователей.