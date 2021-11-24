Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Долина получила несколько десятков миллионов

Лариса Долина получила несколько десятков миллионов
Певица Лариса Долина не ожидала, что получит деньги. Артистка получила президентский грант суммой 29 миллионов рублей на создание собственной вокальной школы. «Это случилось несколько дней назад. Я не ожидала, что это утвердят вообще. В этом смысле у меня никогда и ничего не получалось, я всю жизнь прошу и ничего не получаю», — рассказала Лариса Долина на YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».
Лариса Долина По словам народной артистки, ей помогла ее поклонница, «очень умная женщина», которая сама предложила ей помощь в подаче документов в фонд. «Я не верила, потому что мне никогда ничего не давали. И тут вдруг она мне звонит и поздравляет», — сказала певица. Вокальная школа откроется в Москве, в настоящий момент артистка подыскивает для нее помещение. Лариса Долина убеждена, что музыканты обязательно должны иметь профессиональное образование.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 ноября 2021 года
Врач рассказала об опухоли Павла Прилучного
Врач рассказала об опухоли Павла Прилучного
Моргенштерн обратился к адвокату после слов председателя Следственного комитета
Моргенштерн обратился к адвокату после слов председателя
Евгения Медведева публично поцеловала Даню Милохина
Евгения Медведева публично поцеловала Даню Милохина
Сергей Безруков сообщил о важном семейном празднике
Сергей Безруков сообщил о важном семейном празднике
Лариса Долина получила несколько десятков миллионов
Лариса Долина получила несколько десятков миллионов
Алеся Кафельникова растрогала милым фото с 4-месячной дочкой
Алеся Кафельникова растрогала милым фото с 4-месячной дочкой
Вышел тизер второго сезона сериала "Эйфория"
Вышел тизер второго сезона сериала "Эйфория"
Китайские власти запретили знаменитостям показывать роскошь в соцсетях
Китайские власти запретили знаменитостям показывать роскошь в соцсетях
СМИ: Pantera Capital привлекла $600 млн в новый криптофонд
СМИ: Pantera Capital привлекла $600 млн в новый криптофонд
Власти Южной Кореи намекнули на введение налога на NFT
Власти Южной Кореи намекнули на введение налога на NFT
В Индии наблюдался дисконт в цене биткоина после регуляторных инициатив властей
В Индии наблюдался дисконт в цене биткоина после регуляторных

Топ на сегодня

На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в технопарке ОмГПУ
Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении
Лариса Долина рассказала о новом бойфренде, конфликте с Валей Карнавал и симпатии к Путину: "Он мне нравится по-мужски"
Лариса Долина рассказала о новом бойфренде, конфликте с Валей
Продавец майнера с «Авито» обманул жителя Тывы на 315 000 рублей
Продавец майнера с «Авито» обманул жителя Тывы на 315 000 рублей

Еще по теме

Лариса Долина невзлюбила молодого певца
Вечерний Ургант — Лариса Долина (20 12 2016)
Правительство выгнало из Москвы Ларису Долину
Лариса Долина разозлилась на Максима Галкина