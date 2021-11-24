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Лариса Долина разозлилась на Максима Галкина

Лариса Долина разозлилась на Максима Галкина
Певица Лариса Долина вновь раскритиковала молодых исполнителей. 66-летняя артистка считает, что на современной сцене почти нет хороших музыкантов. Как отметила певица, молодые артисты думают лишь о деньгах. «Мы живем в такое странное время, когда голоса и профессионализм никому не нужны. Нужны фрики и странные личности, которые бы приносили материальные блага своим продюсерам. В своей школе я учу петь красиво, хочу, чтобы ученики стали настоящими профессионалами. Я не скрываю свой возраст, мне не так много осталось, поэтому хочется, чтобы завтрашний день заняла достойная смена», — поделилась Долина. Исполнительница не боится высказывать свое мнение в лицо. Так, в YouTube-шоу «Музыкалити» она раскритиковала Валю Karna.val, заявив, что та не обладает ни слухом, ни голосом. Впрочем, свою точку зрения Лариса Александровна не поменяла и по сей день.
Лариса Долина «Я не на Валю рассердилась, рассердилась на то, что ведущий программы Максим Галкин поставил меня в неловкое положение… Моя внучка уже не слушает Karna.val, на нее передача такое впечатление произвела. Конечно, хочется молодежь развернуть в сторону качественной музыки, но боюсь мне это сделать не удастся, потому что у молодых многомиллионная армия почитателей. Иногда становится страшно, что же ждет нас завтра?» — сетует народная артистка. Долина надеется, что нынешние исполнители все же придут к тому, чтобы делать достойную музыку. Певица призвала артистов ровняться на Игоря Крутого, Игоря Николаева, Макса Фадеева, Леонида Агутина. «Есть попса голимая, песенки-однодневки, а есть популярная музыка. Я в эту сторону, Я — популярная музыка. Попса — это не очень уважительное отношение к искусству, я даже не помню фамилий современных авторов…» — заключила Лариса Долина в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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