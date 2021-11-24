Лунный день сегодня 24 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Лунный календарь помогает нам выходить сухими из воды и принимать верные решения в любых условиях. Узнайте, что астрологи предсказывают на 24 ноября и какой окажется в этот день Луна.

Сегодня Луна сулит удачу и позитив. Можно не ждать подвоха еще и потому, что Меркурий совершает переход в Знаке Стрельца. Этот день по праву занимает свое место в списке самых благоприятных дней ноября.

Фаза Луны: убывающая Луна сегодня находится в созвездии Рака. Наступает 20 лунный день. Нас ожидает довольно спокойное, продуктивное время. Другие небесные тела также будут расположены удачно, особенно отмеченный выше Меркурий. Сегодня вы сами решаете, что на что потратить время и силы.

Магнитные бури 24 ноября: магнитосфера Земли будет в полном спокойствии.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

работа;вечерний отдых, релаксация;сложные дела;покупки;общение.чрезмерные нагрузки;отрицательные эмоции;обиды.

Специалисты сайта dailyhoro.ru рекомендуют уделить немного времени делам, связанным с водой. Водная стихия в эту среду наделена особыми свойствами. Можно стирать, мыть полы, протирать пыль или поливать цветы. В принципе, Луна не ставит запретов и на генеральную уборку, ремонт. Главное, чтобы у вас было желание этим заниматься.

Одежда и талисманы в эту среду

Астрологи советуют одеваться так, как вам удобно. На первое место выходит комфорт, а модные тенденции отойдут на второй план. Приоритетные цвета сегодня: белый, светло-серый, голубой, темно-синий. Можно надевать одежду тех цветов, которые ассоциируются с романтикой.

Талисман этого дня — яшма. Она сохраняет внутреннюю гармонию, защищает от негатива и предостерегает своего владельца от опасностей. Дополнить образ можно изделиями из платины, которые также обладают универсальным воздействием.

Финансы и работа в 20 лунный день

В этот день можно как отдыхать, так и трудиться в поте лица. Если вы выберите второй вариант, не забудьте об отдыхе. Вечером полезно будет расслабиться, заполнив первую половину дня самыми важными делами и обязанностями. Монотонные и сложные дела сегодня пойдут гораздо быстрее обычного.





Многим из нас удастся получить больше удовольствия от работы, если сфокусироваться не на результате, а на самом процессе. На убывающей Луне лучше не брать крупных займов и кредитов. 20 лунный день идеально подходит для возвращения долгов. При желании можно заняться шопингом, но лучше не тратить слишком много денег.

Любовь и отношения 24 ноября

Сегодня из-за воздействия Рака многие ощутят желание пообщаться с близкими людьми, родственниками и друзьями. Старайтесь больше времени проводить с партнером, посещать новые места с друзьями. Очень хорошо будет идти общение с коллегами. Можно смело заводить новые знакомства.

Интровертам тоже есть что взять от этого дня. Вечер среды можно провести в тишине и комфорте. Можно пообщаться в сети, посмотреть любимый фильм, заняться чем-то еще. Астрологи советуют позвонить сегодня родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы поинтересоваться, как у них идут дела, как их здоровье. Им будет очень приятно.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Когда Луна в созвездии Рака, усиливается позитивное воздействие стихии Воды. Настало время смыть с себя негатив, плохие воспоминания, избавиться от страхов. Полезными сегодня будут походы в бассейн, контрастный душ, прием ванны. Старайтесь сегодня пить больше воды.

Чрезмерные физические нагрузки будут лишними. Бездействие тоже не самый лучший выход, так как лень может поглотить вас и заставить почувствовать беспомощность и бессилие.