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Лунный календарь комнатных растений на декабрь 2021 года

Лунный календарь комнатных растений на декабрь 2021 года

Ухаживать за цветами может каждый, и для того, чтобы вырастить прекрасный сад у себя дома, стоит узнать о благоприятных днях. Отраженные в лунном календаре рекомендации помогут справиться с трудностями и любоваться красивыми растениями круглый год.


Зимой растения развиваются медленно, и цветоводы знают о том, что их стебли могут деформироваться от нехватки света, а листья могут засыхать от нехватки влаги. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с рекомендациями астрологов на декабрь 2021 года, чтобы поухаживать за комнатными растениями и не допустить их болезни или гибели.

4, 5 декабря: Новолуние в Стрельце 4 декабря — не лучшее время для ухода за комнатными цветами. В этот день цветоводы могут отдохнуть, а 5 числа полить растения в поддоны, чтобы не переувлажнить почву и не спровоцировать гниение корней.

8, 9 декабря: под влиянием растущей Луны в Водолее уход за растениями сводят к минимуму: полив при необходимости, бережное рыхление почвы и досвечивание в вечернее время помогут растениям развиваться и не деформироваться.

12, 13 декабря: влияние растущей Луны в Овне не подходит для активного ухода за растениями. В эти дни цветоводы могут заняться профилактикой заболеваний и избавлением от мушек с помощью народных средств или с применением специальных препаратов.

17, 18 и 19 декабря: три дня Луна проведет в созвездии Близнецов. 17 и 18 число — время для бережного ухода за растениями, однако для посадки и пересадки это время не подходит. 19 декабря наступит Полнолуние, и цветам в этот день понадобится отдых.


22, 23 декабря: Луна убывает в созвездии Льва, и эти дни не предназначены для ухода за домашними цветами. В это время наиболее эффективно будет создать оптимальный микроклимат для правильного развития растений и обеспечить им полноценный световой день.

24, 25 и 26 декабря: Луна убывает в созвездии Девы, и этот союз подходит для ухода за растениями. Кроме пересадки можно заниматься любыми работами в своем зимнем саду.

31 декабря: последний день 2021 года убывающая Луна проведет в созвездии Стрельца. В это время цветоводы смогут полить растения и обеспечить корням доступ к кислороду, бережно прорыхлив верхний слой почвы.

Благоприятное время для пересадки растений

1 декабря: первый день зимы убывающая Луна проведет в Весах. Этот день подходит для работ с корнями растений и бережной пересадки. Садоводы смогут рассадить разросшиеся цветы и посадить новые.

2, 3 декабря: Луна переходит в созвездие Скорпиона, и эти дни также подходят для пересадки комнатных растений. Астрологи рекомендуют выполнять эту процедуру в утренние часы, чтобы цветы быстрее прижились, а в темное время досвечивать их специальными лампами для правильного роста и развития.


6, 7 декабря: рост Луны в плодородном созвездии Козерога — прекрасное время не только для пересадки цветов, но и для посадки. В эти дни цветоводы смогут бережно пересадить свои растения, а также посеять семена, чтобы получить к новогоднему столу свежую зелень.

10, 11 декабря: Луна продолжает свой рост в знаке Рыб. В эти дни благодаря пересадке растения будут быстрее развиваться и цвести. Астрологи рекомендуют пересаживать те цветы, которые в скором времени будут набирать бутоны. Новые просторные горшки и питательный грунт пойдут им на пользу.

14, 15 и 16 декабря: три дня растущая Луна проведет в Знаке Тельца, одном из самых продуктивных созвездий. В эти дни можно смело работать с корнями растений, заниматься черенкованием, прививать кактусы и высеивать семена.

20, 21 декабря: убывающая Луна в Раке — благоприятное время для работ в зимнем саду. В эти дни можно смело заниматься пересадкой, однако для быстрого роста корневой системы стоит взять комплексные удобрения.

27, 28 декабря: убывающая Луна в Весах — время для ухода за растениями. Разросшиеся неприхотливые цветы можно рассадить, а также пересадить новые растения, принесенные из цветочного магазина.

29, 30 декабря: последние дни декабря убывающая Луна проведет в Скорпионе. В эти дни можно бережно пересаживать растения, а также сажать зелень или неприхотливые овощи, чтобы вырастить витаминную добавку, необходимую в зимнее время года.

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По материалам: dailyhoro.ru

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