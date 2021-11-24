Лунный календарь стрижки волос на декабрь 2021 года

Вадим Карасев

Стрижка волос в декабре — ответственная процедура, ведь ко встрече Нового года готовятся заранее. В лунном календаре отражены рекомендации астрологов, которые помогут выбрать идеальное время для создания нового образа и ухода за локонами.

Стрижка волос может превратиться из рядовой процедуры в обряд по защите и привлечению благополучия. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к астрологам, чтобы в первый месяц зимы создать прекрасные образы, сохранить сияющий вид волос и поухаживать за ними, чтобы избежать проблем со здоровьем.

1 декабря: первый день зимы убывающая Луна проведет в созвездии Весов. Это время подходит для смены имиджа и создания нового образа. Короткая стрижка избавит от сомнений и тревог, а профессиональный парикмахер создаст идеальную прическу.

2, 3 декабря: эти два дня ночное светило пробудет в созвездии Скорпиона. Стрижка волос 3 числа поможет привлечь любовь и взаимопонимание с близкими. 2 декабря локоны лучше не стричь, чтобы избежать перепадов настроения.

4, 5 декабря: Луна в Стрельце — время неоднозначное, и стрижка волос в этот период может негативно сказаться на самочувствии. Астрологи рекомендуют заменить поход к стилисту домашним уходом за локонами и кожей головы. В день Новолуния 4 декабря уход за волосами будет особенно важен и поможет сохранить их природную силу.

6, 7 декабря: Луна начинает рост в созвездии Козерога, и это время идеально подходит для смены стрижки. В этот период можно смело экспериментировать, создавать совершенно новый образ, чтобы привлечь удачу и вернуть уверенность.

8, 9 декабря: растущее ночное светило в союзе с созвездием Водолея дарит два прекрасных дня для ухода за волосами. В этот период можно подровнять отросшие кончики, но кардинально менять имидж не нужно, чтобы не навлечь на себя проблем.

10, 11 декабря: рост Луны продолжается в созвездии Рыб. Стрижка волос в этот период будет провоцировать нежелательные эмоции, а значит, лучше отложить поход к стилисту и заняться восстановлением локонов с помощью природных компонентов: травяных настоев и масок.

12, 13 декабря: рост Луны в Овне — время для преображения, однако стричь локоны стоит лишь тем, кто точно уверен в готовности к переменам. Стрижка волос в эти дни помогает бороться с проблемами, однако эмоции могут взять верх, что чревато скандалами и конфликтами.

14, 15 и 16 декабря: Луна набирается сил в Тельце, и этот период подходит для смены прически. В любой из этих дней можно записаться на стрижку и обновить образ. Стрижка поможет привлечь финансовое благополучие, однако локоны будут отрастать быстро, и за стрижкой нужен будет уход.

17, 18 и 19 декабря: три дня Луна проведет в созвездии Близнецов. Стричь локоны астрологи рекомендуют 18 числа, перед Полнолунием. Благодаря новой прическе получится закрыть двери прошлого и без опаски начинать новые дела, которые приведут к благополучной жизни.

20, 21 декабря: ночное светило продолжает убывать, перемещаясь в созвездие Рака. Эти дни не предназначены для стрижки, которая будет влиять на эмоции. Такое время подходит для ухаживающих процедур, в том числе предотвращающих секущиеся кончики.

22, 23 декабря: Луна перемещается в созвездие Льва, и лучшим днем для преображения астрологи называют 22 число. В этот день стрижка волос поможет обновить энергетику и усилить биополе.

24, 25 и 26 декабря: Луна в Деве — отличное сочетание. Для стрижки оптимальным будет 25 число, когда новая прическа будет долго сохранять форму, а внешность преобразится в лучшую сторону. Стричь локоны можно и в другие два дня, однако при этом важно быть уверенными в выборе стрижки.

27, 28 декабря: Луна переходит в созвездие Весов, и это время подходит для стрижки. Астрологи рекомендуют остановиться на простых вариантах причесок 27 числа. А вот 28 декабря можно смело менять имидж и стиль.

29, 30 декабря: под влиянием убывающей Луны в Скорпионе стрижка волос нежелательна, однако если это необходимо, то посетить стилиста лучше в утренние часы и обязательно использовать комплексный уход, чтобы исключить появление перхоти и секущихся кончиков волос.

31 декабря: в этот день Луна продолжает убывать в созвездии Стрельца. День не подходит для стрижки, однако сделать праздничную укладку и подровнять стрижку возможно.