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Марина Зудина снялась с сыном в кино

Марина Зудина снялась с сыном в кино
Актриса Марина Зудина сыграла в кино выпивающую маму собственного сына. Марина Зудина впервые сыграла в кино вместе с сыном Павлом. Актриса переживала, как пройдет съемочный процесс, ведь напряженный график сильно сказывался и на ней, и на наследнике. 56-летняя Марина Зудина подробно рассказала, какого было работать с сыном на одной съемочной площадке. «Я сыграла выпивающую женщину, режиссер спросил, не против ли Павел, если именно я сыграю в кино его маму… Я боялась, что Пашка будет нервничать, будет никакой. А я чувствовала ответственность за себя, не хотела, чтобы сын испытывал чувство неловкости перед коллегами, друзьями. Я еще в тренде! Сыграла потрепанную интеллигентку. В принципе, такая я и есть», — поделилась артистка в программе «Кино в деталях» на СТС.
Марина Зудина с сыном Отметим, что Павел успевает совмещать работу с отцовством. Не так давно у звездного наследника родилась дочь Мия. Но говорить о частной жизни 26-летний Табаков не любит, он хочет, чтобы публику интересовало только его творчество. «Личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться ею со всем миром. Я не хочу, чтобы обсуждали, как я живу. Конечно, я готов к тому, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех — мы дружим, но не живем вместе. Это моя мечта — чтобы меня оценивали только по моим работам, а не по моей личной жизни», — заявлял звездный наследник.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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