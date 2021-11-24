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Меркурий переходит в Знак Стрельца 24 ноября 2021 года: начало благоприятного финансового периода

Меркурий переходит в Знак Стрельца 24 ноября 2021 года: начало благоприятного финансового периода

24 ноября Меркурий совершит очень важный переход в Знак Стрельца. В этом Знаке данная планета полностью раскроет свой потенциал. Это значит, что в этот день в обозримом будущем нас будет ожидать невероятная финансовая удача.


Стоит сразу отметить, что Меркурий пробудет в этом Знаке до 12 декабря. За эти две недели астрологи советуют завершить все самые важные дела. Меркурий даст нам достаточно сил и энергии для того, чтобы освободиться от долгов и встретить новый 2022 год Водного Тигра в правильном расположении духа.

Чем будет примечателен период с 24 ноября по 12 декабря

Если в вашей жизни присутствовал хаос, Меркурий в Стрельце поможет с ним разобраться и избавиться от непредсказуемости. С 24 ноября нас ожидает наступление нового периода в жизни. Мы сами будем выбирать, как и за что браться. Это вам решать — в каком направлении двигаться, что считать плохим, а что хорошим.

Скандалы и любой разлад уйдут в небытие. На смену негативу придет доброта, умение находить общий язык. Все плохое останется в прошлом, и появится возможность закопать топор войны, помириться с заклятыми врагами.

Советы астрологов на период с 24 ноября по 12 декабря


Намного больше денег удастся заработать тем, кто умеет и желает бороться с ленью, апатией и прокрастинацией. Это благоприятный день для любой финансовой активности, общения, заключения сделок, поиска работы. Если вы будете все это делать максимально ответственно, то получите от Меркурия много удачи.

Это очень благоприятный период, но не только для тех, кто хочет стать богаче материально. Он станет удачным для тех из нас, кто будет сфокусирован на духовной составляющей жизни. Это прекрасное время для постановки новых задач, самоанализа, духовного пробуждения, получения новых знаний. Меркурий улучшит нашу память.

Старайтесь сменить обстановку. Не обязательно куда-то уезжать. Речь идет не только о поездках и путешествиях, но и о досуге. Занимайтесь тем, чем вы обычно не занимаетесь. Это поможет отдохнуть от изрядно надоевших дел и забот.

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По материалам: dailyhoro.ru

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