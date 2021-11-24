Microsoft показала альтернативные логотипы Xbox, которые были разработаны





Компания Microsoft вчера запустила интерактивный виртуальный музей Xbox, где можно найти массу интересных фактов об игровых приставках Xbox, Xbox 360, Xbox One и Xbox Series X | S. Есть возможность посетить в виртуальном мире и ваш личный музей Xbox, где собрана информация об игровом профиле.

На одной из страниц виртуального музея Xbox можно ознакомиться с тремя логотипами для первой приставки Xbox, которые в итоге не были использованы и остались на стадии концептов.

Стоит отметить, что третий из концептов в этой подборке альтернативных логотипов похож на финальный логотип Xbox 360.