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Microsoft показала альтернативные логотипы Xbox, которые были разработаны

Microsoft показала альтернативные логотипы Xbox, которые были разработаны


Компания Microsoft вчера запустила интерактивный виртуальный музей Xbox, где можно найти массу интересных фактов об игровых приставках Xbox, Xbox 360, Xbox One и Xbox Series  X | S. Есть возможность посетить в виртуальном мире и ваш личный музей Xbox, где собрана информация об игровом профиле.

На одной из страниц виртуального музея Xbox можно ознакомиться с тремя логотипами для первой приставки Xbox, которые в итоге не были использованы и остались на стадии концептов.



Стоит отметить, что третий из концептов в этой подборке альтернативных логотипов похож на финальный логотип Xbox 360.

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По материалам: newxboxone

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