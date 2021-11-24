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Михаил Ефремов занял первое место своим фильмом

Михаил Ефремов занял первое место своим фильмом
57-летний актер Михаил Ефремов, который отбывает заключение за смертельно ДТП, победил в конкурсе. Представитель известной актерской династии отбывает наказание за аварию, в которой погиб курьер Сергей Захаров. Несмотря на миллионные компенсации и заступничество звездных друзей, Ефремов получил 7,5 лет колонии общего режима. Кассационная жалоба его адвокатов была отклонена. Артист смирился с тем, что суд не смягчил ему наказание, и начал приспосабливаться к будням арестанта. Михаил Олегович принял участие во всероссийском конкурсе видеороликов среди осуждённых по роману Достоевского «Преступление и наказание». Его приурочили к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича. Звезда фильма «Вратарь Галактики» отбывает наказание в колонии Белгородской области. В условиях тюремного заключения он снял фильм «Евангелие от Фёдора». Картина победила в номинации «Лучший монтаж». В пресс-службе Белгородской митрополии пояснили, что победителями стали осуждённые «Е» и «З» алексеевской колонии № 4. Первым как раз оказался известный артист театра и кино.
Михаил Ефремов «Активные участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности Ефремов и З. написали сценарий для фильма «Евангелие от Фёдора», который они сняли в условиях исправительной колонии № 4. Они ответственно подошли к съёмкам. В фильме снялись те осуждённые, у которых статьи были схожи с проблемами героев романа «Преступление и наказание». Роль следователя Порфирия Петровича исполнил сотрудник колонии Алексей Бондарев, а роль Сони Мармеладовой сыграла дочь Ефремова Вера. Девушка прислала видео своего исполнения в колонию», — сообщила пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии. Актеру в силу профессии классический материал хорошо знаком. Тема преступления и наказания также актуальна для него после смертельного ДТП, виновником которого он стал. Ефремов пошел на креативный ход, перенеся на листы ватмана диалоги Раскольникова и других главных героев, чтобы непрофессиональные артисты быстрее освоили текст. После съемок плакаты украсили стены местной библиотеки. «Глубокий смысл романа в том, что преступление – это уже и есть наказание, и к настоящему исправлению и раскаянию можно прийти только через осознанное покаяние», — добавили в митрополии. После победы на конкурсе Михаилу Олеговичу и его партнеру по любительской ленте вручили грамоты от руководства исправительного учреждения и ценные подарки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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