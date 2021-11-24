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Минпросвещения России отмечает снижение динамики подростковой преступности

Минпросвещения России отмечает снижение динамики подростковой преступности

В России снижается подростковая преступность. Об этом сообщила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Совместно с нашими коллегами из МВД мы фиксируем стабильную динамику снижения подростковой преступности в целом по Российской Федерации, но прекрасно осознаем те риски современного детства, которые существуют», – сказала она.

Лариса Фальковская уточнила, что эту работу Минпросвещения будет консолидированно продолжать с другими ведомствами.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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