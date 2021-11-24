Минпросвещения России отмечает снижение динамики подростковой преступности

В России снижается подростковая преступность. Об этом сообщила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Совместно с нашими коллегами из МВД мы фиксируем стабильную динамику снижения подростковой преступности в целом по Российской Федерации, но прекрасно осознаем те риски современного детства, которые существуют», – сказала она.

Лариса Фальковская уточнила, что эту работу Минпросвещения будет консолидированно продолжать с другими ведомствами.