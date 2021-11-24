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Молдавия прогнула "Газпром" и его ультиматум

Молдавия прогнула "Газпром" и его ультиматум

Компания "Газпром" не будет останавливать поставки газа в Молдавию, несмотря на отсутствие оплаты даже после истечения срока ультиматума. В концерне решили пойти Кишиневу навстречу "в виде исключения".

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов рассказал, что молдавское правительство попросило российскую сторону не прекращать поставки. При этом оно целиком признало правомерность действий нефтегазового гиганта и пообещало целиком осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября.

"Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой. При этом "Газпром" твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок. Контрактные обязательства надо выполнять.

Деньги должны были поступить в понедельник, 22 ноября. Когда этого не произошло, российская компания дала Молдавии два дня до отключения газа, но и в среду оплата не была перечислена — власти объяснили это тем, что парламент должен сначала принять соответствующие поправки к бюджету.

Как писал Ruposters, "Газпром" требует от "Молдовагаза" погасить долг за поставки за октябрь и первую половину ноября. Компания, не имея возможности выплатить требуемую сумму, обратилась за помощью к правительству страны.

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По материалам: uposters.ru

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