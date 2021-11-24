Моргенштерн обратился к адвокату после слов председателя Следственного комитета

Певец Моргенштерн подумал, что его могут посадить. Адвокат Сергей Жорин прокомментировал недавнее высказывание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что рэпер Моргенштерн занимается торговлей запрещенных веществ в своих соцсетях. «Что мы об этом думаем и как будем реагировать, имеет второстепенное значение. Важнее то, как на это отреагируют подчиненные Александра Ивановича.Моргенштерн Опасаюсь, что это может быть воспринято как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, это не его сфера деятельности, он — музыкант», — цитирует адвоката Сергея Жорина ТАСС. Напомним, глава СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле запрещенными препаратами, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». Ранее рэпер Моргенштерн привлекался к ответственности за пропаганду запрещенных веществ в своих песнях. По решению суда, музыкант был оштрафован.