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Моргенштерн сбежал из России

Моргенштерн сбежал из России
Ходят слухи, что певец Моргенштерн уехал за рубеж. Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на творчество рэпера Моргенштерна, который, по его мнению, продает наркотики в соцсетях. Подписчики пишут, что музыкант после этих слов уехал из России. Уже вечером представители Моргенштерна заявили, что слышали слова главы СК и были расстроены ими. Сегодня же стало известно, что музыкант вместе с женой в тот момент находился в Смоленске. Сегодня утром вместе с охраной он сел на поезд и покинул Россию. Если посмотреть его график, то становится понятно: рэпер поехал в Минск. В Белоруссии у него выступление, а уже через несколько дней запланирован концерт в России. К слову, никто из его окружения — и даже адвокат — не может подтвердить, что исполнитель хита El Problema именно уехал из России, хотя в Telegram-каналах ходит слух, что из Белоруссии артист собирается в Европу, сообщает URA.RU.
Моргенштерн Отметим, накануне глава Следственного комитета, выступая перед студентами, сказал следующее: «Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, что права человека нарушать нельзя». Общественность давно уже призывает наказать скандального 23-летнего музыканта, который, по их мнению, в текстах пропагандирует наркотики, а также ведет аморальный образ жизни. В ответ на это Алишер (настоящее имя рэпера) помогает собрать астрономическую сумму в 160 миллионов рублей на лечение тяжелобольного мальчика. Последний скандал, который отразился на его репутации — это слова о праздновании Дня Победы. Артист заявил, что не понимает, зачем так широко отмечать этот праздник. Высказывание молодого человека возмутило многих. Организация «Ветераны России» даже призывало лишить гражданства музыканта.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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