Моргенштерн сбежал из России

Ходят слухи, что певец Моргенштерн уехал за рубеж. Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на творчество рэпера Моргенштерна, который, по его мнению, продает наркотики в соцсетях. Подписчики пишут, что музыкант после этих слов уехал из России. Уже вечером представители Моргенштерна заявили, что слышали слова главы СК и были расстроены ими. Сегодня же стало известно, что музыкант вместе с женой в тот момент находился в Смоленске. Сегодня утром вместе с охраной он сел на поезд и покинул Россию. Если посмотреть его график, то становится понятно: рэпер поехал в Минск. В Белоруссии у него выступление, а уже через несколько дней запланирован концерт в России. К слову, никто из его окружения — и даже адвокат — не может подтвердить, что исполнитель хита El Problema именно уехал из России, хотя в Telegram-каналах ходит слух, что из Белоруссии артист собирается в Европу, сообщает URA.RU.Моргенштерн Отметим, накануне глава Следственного комитета, выступая перед студентами, сказал следующее: «Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, что права человека нарушать нельзя». Общественность давно уже призывает наказать скандального 23-летнего музыканта, который, по их мнению, в текстах пропагандирует наркотики, а также ведет аморальный образ жизни. В ответ на это Алишер (настоящее имя рэпера) помогает собрать астрономическую сумму в 160 миллионов рублей на лечение тяжелобольного мальчика. Последний скандал, который отразился на его репутации — это слова о праздновании Дня Победы. Артист заявил, что не понимает, зачем так широко отмечать этот праздник. Высказывание молодого человека возмутило многих. Организация «Ветераны России» даже призывало лишить гражданства музыканта.