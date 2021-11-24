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Московские школьники примут участие в городской конкурсной программе «Новые вершины»

Московские школьники примут участие в городской конкурсной программе «Новые вершины»

Для школьников столицы 29 ноября стартует городская конкурсная программа «Новые вершины», сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Она будет проходить с ноября по май. В рамках нее ребята смогут принять участие в различных фестивалях и конкурсах по шести направлениям: «Техническое творчество», «Естественно-научное творчество», «Театральное искусство и литературное творчество», «Вокальное, хореографическое и исполнительское искусство», «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство», «Молодежные инициативы и мультимедийное творчество». 

В день открытия программы организаторы покажут фильм, который совместно подготовили известные хореографы, писатели, театральные и цирковые деятели для детей. Кроме того, в течение всей недели для школьников проведут тематические встречи ведущие эксперты из разных областей. Так, 30 ноября ректор Театрального института имени Бориса Щукина народный артист России Евгений Князев расскажет ребятам, как им может помочь участие в театральных конкурсах. А 1 декабря своим опытом с участниками поделится режиссер и хореограф заслуженный артист России Егор Дружинин. Посетить вебинары, мастер-классы или послушать интервью экспертов можно пройдя по ссылке. Предварительная регистрация не требуется.  

Для того чтобы ребята могли усовершенствовать свои навыки и проявить себя, организаторы подготовили разнообразные конкурсы в каждом из шести направлений. Те, кому интересно все, что связано с техникой, могут попробовать себя и в роли авиаконструктора, и разработчика роботов. Для детей, увлекающихся музыкой, пройдут фестивали-конкурсы «Джазовая весна», «Поющая Москва», конкурс исполнительского мастерства на ударных инструментах и другие. А для тех, кому интересны естественно-научные предметы, организовали интеллектуальные турниры по химии, биологии и экологии, географии. 

«Конкурсная программа «Новые вершины» – это полигон для раскрытия возможностей школьников. Отвечая на запрос времени, она помогает ребятам на практике развивать свои навыки, а профессиональному сообществу города открывать юные таланты. Партнерами программы выступают представители ведущих вузов столицы, а также известные деятели культуры и искусства», – сказала директор образовательного комплекса «Воробьевы горы» Елена Мельвиль. 

Победители каждого конкурса будут включены в программу «Время взлетать».  Ребята смогут посетить мастер-классы с экспертами, встречи, лекции, круглые столы и постажироваться в компаниях-партнерах. Мероприятия помогут детям перенять опыт и составить личный алгоритм дальнейшего развития. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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