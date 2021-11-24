Мужчина купил картину за гроши, но через неделю понял, что больше никогда не будет работать — ведь он миллионер

В 2016 году начинающий коллекционер купил картину за тридцать долларов. Позже он узнал, что работа выполнена немецким художником Albrecht Durer. Сегодня работа доступна для широких масс, так как находится в лондонской галерее. Цена, в которую оценивают работу, достигает пятидесяти миллионов долларов.

Считается, что картина была закончена в 1502 году. Через несколько столетий она попала к архитектору, в доме которого хранилась с начала XX века.

Однако владельцы даже не догадывались о ценности работы – они были уверены, что это обычная репродукция. Это стало причиной столь смешной цены.

В конце 2019 года картина была опознана Клифордом Шорером.

«Я считают, что это или самая лучшая реплика, которую я только встречал, или оригинал – настоящий шедевр» – говорил тогда акционер.

Шореру сделали выгодное предложение – купить картину за полсотни долларов.

Позже была проведена экспертиза и текущий владелец работы получил 100 000 долларов в качестве аванса. Полную де сумму за картину он сможет получить после ее продажи.