Наследники Толкина добились признания JRR Token нарушающим авторские права

Обладатели прав на книги писателя Джона Рональда Руэла Толкина одержали победу в разбирательстве против создателя токена JRR Token. Об этом сообщает The Guardian.

Монету под слоганом «Один токен, чтоб править всеми» запустили в августе. Правообладатели Tolkien Estate подали жалобу во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

Они заявили, что название сайта и токена вводит в заблуждение пользователей, а также нарушает авторские права. В ходе разбирательства сайт переименовали в thetokenofpower.com, однако в нем все еще содержались многочисленные отсылки к произведениям Толкина.

ВОИС стала на сторону правообладателей. Создателя JRR Token обязали удалить весь нарушающий авторские права контент и оплатить судебные издержки.

Ранее ForkLog сообщил, что коллекцию шлемов штурмовиков из «Звездных войн» в виде арт-объектов проекта Art Wars продали как NFT без ведома художников.