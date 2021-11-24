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Наследники Толкина добились признания JRR Token нарушающим авторские права

Наследники Толкина добились признания JRR Token нарушающим авторские права


Обладатели прав на книги писателя Джона Рональда Руэла Толкина одержали победу в разбирательстве против создателя токена JRR Token. Об этом сообщает The Guardian.


Монету под слоганом «Один токен, чтоб править всеми» запустили в августе. Правообладатели Tolkien Estate подали жалобу во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).


Они заявили, что название сайта и токена вводит в заблуждение пользователей, а также нарушает авторские права. В ходе разбирательства сайт переименовали в thetokenofpower.com, однако в нем все еще содержались многочисленные отсылки к произведениям Толкина.


ВОИС стала на сторону правообладателей. Создателя JRR Token обязали удалить весь нарушающий авторские права контент и оплатить судебные издержки.


Ранее ForkLog сообщил, что коллекцию шлемов штурмовиков из «Звездных войн» в виде арт-объектов проекта Art Wars продали как NFT без ведома художников.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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