NFT-маркетплейс Rarible запустил мессенджер на базе Ethereum-кошельков

Платформа невзаимозаменяемых токенов (NFT) Rarible первой среди конкурентов запустила собственный мессенджер для общения с использованием кошельков Ethereum.

Rarible messenger is out in the wild 😱 How to get it? Someone has to send you a message, so you might want to ask around ;) pic.twitter.com/iyLrWtq06z — Rarible (@rarible) November 23, 2021

Rarible предоставила доступ к тестированию мессенджера ограниченному количеству пользователей. Позже маркетплейс запустит функцию для всех.

«Общая цель — развивать коммуникацию в криптопространстве. Меньшая цель заключается в том, чтобы облегчить связь внутри NFT-индустрии», — заявил CoinDesk сооснователь Rarible Александр Сальников.

Мессенджер отображает онлайн-статус пользователя и присылает мгновенные уведомления.

Напомним, в октябре Rarible предложила пользователям «отложенный» выпуск NFT. В июне платформа привлекла $14,2 млн для создания сетевого протокола.