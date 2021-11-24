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NFT-маркетплейс Rarible запустил мессенджер на базе Ethereum-кошельков

NFT-маркетплейс Rarible запустил мессенджер на базе Ethereum-кошельков


Платформа невзаимозаменяемых токенов (NFT) Rarible первой среди конкурентов запустила собственный мессенджер для общения с использованием кошельков Ethereum.




Rarible предоставила доступ к тестированию мессенджера ограниченному количеству пользователей. Позже маркетплейс запустит функцию для всех.


«Общая цель — развивать коммуникацию в криптопространстве. Меньшая цель заключается в том, чтобы облегчить связь внутри NFT-индустрии», — заявил CoinDesk сооснователь Rarible Александр Сальников.


Мессенджер отображает онлайн-статус пользователя и присылает мгновенные уведомления. 


Напомним, в октябре Rarible предложила пользователям «отложенный» выпуск NFT. В июне платформа привлекла $14,2 млн для создания сетевого протокола.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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