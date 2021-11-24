Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз на сегодняшний день поможет вам прожить его так, чтобы удача была всегда рядом. Эксперты рассказали, какое число будет править миром и как это скажется на наших успехах и настроении.

Особую актуальность в этот благоприятный день приобретет закон равноценного обмена. Если вы хотите, чтобы люди дарили вам только позитив, старайтесь сами транслировать в этот мир только самое лучшее. Такой подход будет наиболее правильным.

Число-покровитель 24 ноября 2021 года

Чтобы проанализировать 328 по счету день года правильно, нумерологи сначала вычисляют число-покровитель. Для этого они складывают все цифры даты и прибавляют в конце порядковый номер дня недели. 2+4+1+1+2+0+2+1+3=16. 1+6=7.

У руля Семерка, число материального благополучия. Ее энергетика великолепно сочетается с силой Луны и Меркурия, который совершил переход в Знак Стрельца. Это очень благоприятное время для общения, покупок, работы, обмена знаниями. Главным символом этого дня становится золотая рыбка, олицетворяющая обогащение, деньги, удачу в разрешении сложных вопросов. Это день, когда можно уделять время работе и бизнесу, шопингу, покупке подарков для близких людей к новогодним праздникам.





События 24 ноября из прошлого

24 ноября 1639 года ученый Джереми Хоррокс впервые наблюдал прохождение Венеры по солнечному диску. Семерка любит, когда люди смотрят вокруг себя и собирают важную информацию. Не торопитесь с выводами.

24 ноября 1642 года Абель Тасман открыл остров у берегов Австралии. Данный остров впоследствии назвали в его честь. Это благоприятный день для путешествий и посещений незнакомых мест.

24 ноября 1963 года при перевозке в другую тюрьму Ли Харви Освальд получил смертельное ранение. Это день, когда люди могут быть мстительными. Если вам будет за что попросить прощения, лучше сделать это как можно скорее, чтобы не спровоцировать конфликт.

24 ноября 1971 года неопознанный террорист захватил самолёт Boeing 727 компании Northwest Airlines. Он попросил выкуп в размере 200 000 долларов. Затем он отпустил пассажиров и заставил пилотов взлететь в воздух. В итоге он выпрыгнул с парашютом прямо в воздухе, захватив с собой деньги. Его так никто и не нашел по сей день. Сегодня могут происходить странные вещи, а многие преступники останутся безнаказанными.

Советы нумерологов на эту среду

Камнем преткновения сегодня для всех нас будет служить наша неуверенность. Если вы сомневаетесь в себе и в том, что вы делаете, успех может ускользнуть от вас в самый решающий момент.

Согласно прогнозам нумерологов, сегодня полезно будет браться за какие-то новые дела. Не бойтесь ставить перед собой новые цели.

Меньше всего Семерка любит чрезмерно самодовольных людей, которые ставят себя на пьедестал, принижая заслуги окружающих. Старайтесь не поступать таким образом.

Самый большой враг финансовой удачи сегодня — ваша импульсивность. Ни в коем случае не принимайте решения на горячую голову. Не бойтесь советоваться.

Не бойтесь проявлять немного эгоизма. Думайте о себе и о том, что вам необходимо сделать, чтобы стать успешнее и счастливее. Альтруизм сегодня до добра не доведет.

Вы можете столкнуться с мощной оппозицией на пути к богатству и успеха в работе. Многие из ваших конкурентов будут крайне неуступчивыми и готовыми вести борьбу до победного.

Талисманы удачи на 24 ноября

Одежда под цвет глаз. Надевайте одежду, цвет которой максимально приближен к оттенку ваших глаз. Это существенно усилит вашу удачу и укрепит энергетику.

Авантюрин и турмалин. Это два самых мощных финансовых минерала-талисмана. Отличную поддержку им окажут золотые украшения.