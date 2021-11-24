Обновите геймпад Xbox Series X | S — вышла новая версия прошивки





Геймпады Xbox игроки должны обновлять самостоятельно через приложение, в автоматическом режиме они обновление не получают. Сегодня для контроллеров Xbox Series X и Xbox Series S стало доступно обновление под номером 5.13.3141.0. Если у вас есть геймпады новых консолей Xbox — не забудьте их обновить.

Чтобы обновить геймпад Xbox, достаточно открыть приложение «Аксессуары Xbox», выбрать нужный контроллер и нажать «Обновить сейчас». Геймпад быстро обновится до версии 5.13.3141.0, это займет пару минут.

На данный момент нет информации о том, какие изменения в работе геймпада Xbox Series X | S следует ожидать после обновления. Вероятно, исправлены различные ошибки, в частности, отключения геймпада в играх, что с ним время от времени случается.