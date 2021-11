Официально: Mind Scanners выйдет в Game Pass на следующей неделе





Разработчики из студии Brave at Night официально сообщили, что игра Mind Scanners выйдет в Game Pass в день релиза. Студия Brave at Night ответственна за разработку проекта Yes, Your Grace — она и сейчас доступна в подписке Xbox Game Pass.

Игра Mind Scanners вышла в Steam в мае 2021 года. В игре предстоит взять на себя роль «Сканера разума». Вы будете диагностировать и лечить проблемы граждан, являясь их психиатром. У игры Mind Scanners «Очень положительные» (в Steam) отзывы от критиков и игроков. Многие называют Mind Scanners неким аналогом Papers please, но в абсолютно другом сеттинге.

Релиз игры Mind Scanners в Game Pass назначен на 30 ноября. Игра в Steam имеет поддержку русского языка, можно ожидать его наличие и в версии для Xbox.

Watch this video on YouTube