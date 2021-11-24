Ольга Орлова рассказала, почему дети выбирают женщин постарше

Певица и телеведущая Ольга Орлова считает, что детей нельзя пускать в родительскую постель. Бывшая солистка группы «Блестящие» негативно относится к тем, кто слишком опекает своих детей. Телеведущая осудила Любовь Успенскую за то, что та удовлетворяла все капризы дочери. Поп-звезда уверена, что это стало причиной проблем, которые сейчас переживает Татьяна Плаксина. У Орловой есть 20-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова. Звездная мама старалась воспитывать его самостоятельным. Актриса фильма «Любовь-морковь» гордится тем, что он смог поступить в университет без помощи родных и начал зарабатывать. Ведущая «Дома-2» не понимает матерей, которые позволяют детям спать с ними в одной кровати. Это, по словам телеведущей, не только портит отношения с мужем, но и негативно отражается на психологическом состоянии ребенка.Ольга Орлова с сыном «Не удивляйтесь, если в 18 лет сын выберет женщину намного старше. После того как он перестанет спать с вами, он станет искать замену маме. И найдет себе «новую маму» в виде жены, потому что он так привык с рождения. На самом деле всё закладывается с детства. И многие вещи, которые нам кажутся непонятными, имеют объяснение именно в нашем детстве. Будьте осторожны с этим. Не вредите психике, казалось бы, невинными привычками», — предостерегла Ольга. Орлова подчеркнула, что на животных эта проблема не распространяется. Исполнительница хита «Птица» позволяет любимым питомцам забираться к себе в постель. «У мальчиков от совместной постели с мамой портится дальнейшая жизнь, а у собак нет», — пояснила телеведущая. Многие считают, что такое поведение не понравится возлюбленному Ольги. Артистка находится в отношениях с 50-летним бизнесменом по имени Валерий. Певица заверила, что избранник прощает ей эту маленькую слабость. Они впускают в постель только пса. «Я ему уже досталась с таким багажом, и спит с нами только Бруно. Остальные тихонько приходят утром, когда он уходит на работу», — отметила Ольга.