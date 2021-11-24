Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольге Бузовой придется восстанавливаться несколько месяцев

Ольге Бузовой придется восстанавливаться несколько месяцев
Ведущая и певица Ольга Бузова недавно угодила в больницу. В минувшем мае артистка не на шутку переполошила свою многомиллионную армию поклонников, когда попала в больницу. Тогда поющая ведущая несколько дней провела в стационаре, перенесла операцию. Правда, не уточняла, какую. Накануне блондинка вновь оказалась в больничной палате. На этот раз она сообщила фанатам в «Инстаграме», что находится в клинике.
Ольга Бузова «Но только на несколько дней! Буду полностью уделять время восстановлению. Надеюсь, что станет лучше уже к субботе. Но врачи не так воодушевленно настроены, как я. Они говорят, что полное восстановление всех функций кисти будет только через пару месяцев», — сказала Бузова. Добавим, в окружении звезды уверены, что обострение болезни у нее произошло после участия в проектах «Я смогу!» и «Ледниковый период».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лариса Долина разозлилась на Максима Галкина
Лариса Долина разозлилась на Максима Галкина
Ольге Бузовой придется восстанавливаться несколько месяцев
Ольге Бузовой придется восстанавливаться несколько месяцев
Елена Проклова рассказала о состоянии Светланы Светличной
Елена Проклова рассказала о состоянии Светланы Светличной
Анна Калашникова занялась поисками новой суррогатной матери
Анна Калашникова занялась поисками новой суррогатной матери
Иосиф Пригожин намерен судиться Авраамом Руссо
Иосиф Пригожин намерен судиться Авраамом Руссо
Александр Васильев рассказал о служебных романах
Александр Васильев рассказал о служебных романах
Лунный календарь комнатных растений на декабрь 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на декабрь 2021 года
Выложенная в «Инстаграме» фотография позволила открыть новый вид змей
Выложенная в «Инстаграме» фотография позволила открыть новый вид змей
Разработчики Martha is Dead объявили новую дату релиза – 24 февраля 2022 года
Разработчики Martha is Dead объявили новую дату релиза – 24 февраля
Анонсирован хоррор в открытом мире — Wronged Us
Анонсирован хоррор в открытом мире — Wronged Us
25 ноября состоится прощание с главным врачом Иркутского диагностического центра Игорем Ушаковым
25 ноября состоится прощание с главным врачом Иркутского
В Иркутской области четыре тысячи предпринимателей получили компенсацию за нерабочие дни в ноябре
В Иркутской области четыре тысячи предпринимателей получили

Топ на сегодня

На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди гостей — Юлия Пересильд, Анна Седокова, Яна Рудковская
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в технопарке ОмГПУ
Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении

Еще по теме

Врачи не смогли помочь Ольге Бузовой и отправили ее в больницу
Ольга Бузова получила неизлечимые травмы
Своей бесстыжей выходкой полуголая Бузова взбесила даже самых преданных поклонников
Бузова на Сейшилах полностью обнажила свое тело, едва прикрыв его пальмовой ветвью