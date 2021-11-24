Ольге Бузовой придется восстанавливаться несколько месяцев

Ведущая и певица Ольга Бузова недавно угодила в больницу. В минувшем мае артистка не на шутку переполошила свою многомиллионную армию поклонников, когда попала в больницу. Тогда поющая ведущая несколько дней провела в стационаре, перенесла операцию. Правда, не уточняла, какую. Накануне блондинка вновь оказалась в больничной палате. На этот раз она сообщила фанатам в «Инстаграме», что находится в клинике.Ольга Бузова «Но только на несколько дней! Буду полностью уделять время восстановлению. Надеюсь, что станет лучше уже к субботе. Но врачи не так воодушевленно настроены, как я. Они говорят, что полное восстановление всех функций кисти будет только через пару месяцев», — сказала Бузова. Добавим, в окружении звезды уверены, что обострение болезни у нее произошло после участия в проектах «Я смогу!» и «Ледниковый период».