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Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» продлена до 28 ноября

Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» продлена до 28 ноября

Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» продлена до 28 ноября, сообщает «Российская газета». 

«Более 2,6 миллиона учащихся 1–9-х классов уже приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги». Учитывая высокую социальную значимость мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, было принято решение о продлении онлайн-состязания», – сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

В свою очередь, заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин отметил, что более 15% ДТП с участием детей происходит по их собственной неосторожности, а проверка знаний по основам правил дорожного движения способствует развитию самосознания детей и формированию законопослушного поведения на дорогах.

«Задача нас, взрослых, помочь детям воспользоваться шансом поучаствовать в олимпиаде и своем личным примером показать правильное и безопасное поведение в дорожных условиях», – отметил Олег Понарьин.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проводится второй год. Организаторами выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты». Олимпиада проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

# Общество
По материалам: edu.ru

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