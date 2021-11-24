Петербургская полиция обнаружила почти восемь тысяч "машин-призраков"

Вадим Карасев

Почти восемь тысяч "машин-призраков" было обнаружено на дорогах Петербурга и Ленобласти за полгода борьбы с любителями ездить с "архивными" номерами. Полицейские использовали для поиска нарушителей умные информационные системы, пишет "Комсомольская правда".

"Чаще всего на таких машинах гоняют лихачи, которые не задумываются о том, что ставят под угрозу свою жизнь и жизни других участников движения. При этом из-за архивных номеров они нарушают, но остаются безнаказанными", — рассказали в главном управлении МВД по региону.

Для пресечения подобных нарушений в городе создали рабочую группу, ей удалось обнаружить 5,8 тыс. таких автомобилей в Санкт-Петербурге и более 2,1 тыс. в Ленинградской области. Инспекторы ГИБДД задействуют дорожные камеры видеонаблюдения и умные информационные системы, куда вносят снятые с регистрации номера. Таким образом стражи правопорядка получают данные о передвижении нарушителей. После этого транспорт останавливают, а номерные знаки забирают вместе с регистрационными документами.

За управление машиной, которая не зарегистрирована в установленном порядке, согласно ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ, владельцу грозит штраф в размере от 500 до 800 руб. При этом госномера и свидетельство о регистрации автомобиля изымают и утилизируют сотрудники Госавтоинспекции. За повторное нарушение придется отдать 5000 руб. или даже лишиться прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее Ruposters писал, что автомобилистов предупредили о штрафах за нестандартный цвет фар.