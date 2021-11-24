Пять человек пострадали во время разгерметизации кислородной магистрали на комбинате в Усть-Илимске

Пятеро рабочих получили ожоги во время разгерметизации кислородной магистрали на целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске. ЧП произошло при проведении испытаний трубопровода, после ремонтных работ случилась утечка кислорода с локальным возгоранием ремонта, сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе группы компаний «Илим».

Инцидент произошел в 13:57. Возгорание ликвидировано. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу Усть-Илимска. Производство не остановлено. Комбинат работает в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет. Сформирована специальная комиссия для установления причин инцидента.

Как сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Иркутской области, следователи СК работают на месте происшествия на промплощадке в Усть-Илимске. Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.143 УК РФ. По сообщению региональной прокуратуры, на место выехал и.о. Усть-илимского межрайонного прокурора. Организована проверка. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

АО "Группа «Илим» - самая крупная целлюлозно-бумажная компания в России.

В новость внесены дополнения в 18:50: добавлена информация о проверках от Следственного комитета и прокуратуры.