Платформа eToro ограничит доступ к Cardano и Tron клиентам из США

Инвестиционная платформа eToro объявила, что исключит из листинга Cardano (ADA) и Tron (TRX) для пользователей из США.

С 26 декабря 2021 года они не смогут открывать новые позиции в этих криптовалютах. С 31 декабря активы нельзя будет разместить для стейкинга.

В своем решении компания сослалась на "соображения, касающиеся бизнеса, в развивающейся регуляторной среде".

Американские пользователи платформы смогут удерживать существующие позиции в Cardano и Tron. Однако в первом квартале 2022 года eToro закроет возможность продажи.

В компании заверили, что это произойдет как минимум через 30 дней после того, как появится возможность переводить эти криптовалюты в кошелек eToro Money. Приложение продолжит поддерживать активы и далее. Сейчас в eToro работают над совместимостью кошелька с монетами.

Принудительно продавать оставшиеся позиции пользователей в криптовалютах платформа не планирует.

15 января eToro прекратит выплату вознаграждения за стейкинг Cardano и Tron клиентам из США, а окончательные расчеты произведет в долларах.

"Мы по-прежнему предлагаем широкий спектр криптоактивов на eToro и надеемся добавить в будущем новые. Прежде всего, мы расстроены, что сделали этот шаг. eToro продолжит оставаться активным сторонником экосистемы криптовалют", — говорится в заявлении компании.

В январе 2021 года платформа закрыла для американских пользователей возможность торговли токеном XRP от Ripple, сославшись на поданный против финтех-компании иск со стороны SEC.

Напомним, по результатам второго квартала 2021 года eToro заработала на комиссиях от торговли криптовалютами более $264 млн, что составило 73% от общей суммы сборов.