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Платформа eToro ограничит доступ к Cardano и Tron клиентам из США

Платформа eToro ограничит доступ к Cardano и Tron клиентам из США


Инвестиционная платформа eToro объявила, что исключит из листинга Cardano (ADA) и Tron (TRX) для пользователей из США.


С 26 декабря 2021 года они не смогут открывать новые позиции в этих криптовалютах. С 31 декабря активы нельзя будет разместить для стейкинга.


В своем решении компания сослалась на "соображения, касающиеся бизнеса, в развивающейся регуляторной среде".


Американские пользователи платформы смогут удерживать существующие позиции в Cardano и Tron. Однако в первом квартале 2022 года eToro закроет возможность продажи.


В компании заверили, что это произойдет как минимум через 30 дней после того, как появится возможность переводить эти криптовалюты в кошелек eToro Money. Приложение продолжит поддерживать активы и далее. Сейчас в eToro работают над совместимостью кошелька с монетами.


Принудительно продавать оставшиеся позиции пользователей в криптовалютах платформа не планирует.


15 января eToro прекратит выплату вознаграждения за стейкинг Cardano и Tron клиентам из США, а окончательные расчеты произведет в долларах.


"Мы по-прежнему предлагаем широкий спектр криптоактивов на eToro и надеемся добавить в будущем новые. Прежде всего, мы расстроены, что сделали этот шаг. eToro продолжит оставаться активным сторонником экосистемы криптовалют", — говорится в заявлении компании.


В январе 2021 года платформа закрыла для американских пользователей возможность торговли токеном XRP от Ripple, сославшись на поданный против финтех-компании иск со стороны SEC.


Напомним, по результатам второго квартала 2021 года eToro заработала на комиссиях от торговли криптовалютами более $264 млн, что составило 73% от общей суммы сборов.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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