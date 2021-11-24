Подрядчики по гарантийным обязательствам устранили более 500 замечаний на дорогах Иркутска

Более 500 замечаний устранили подрядные организации на автомобильных дорогах Иркутска. Нарушения были выявлены во время действующих гарантийных обязательств на улицах, отремонтированных в 2018-2020 году по проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

– От подрядных организаций получено 75 актов об устранённых дефектах с фотофиксацией – это 509 нарушений. Мы продолжим эту работу. Еще раз повторю: недобросовестные подрядчики должны нести ответственность за некачественную работу. Важно понимать, что переделывать потом придется за свой счет. Это моя принципиальная позиция.

По гарантийным обязательствам комиссией было проведено обследование 86 участков автомобильных дорог, отремонтированных в 2018-2020 году. Всего было выявлено 605 замечаний. Администрация Иркутска продолжает работу в отношении подрядных организаций, которые до сих пор не устранили нарушения. Общая сумма предписаний и пени составила более 14 миллионов рублей. В связи несвоевременным исправлением выявленных дефектов по 11 участкам поданы исковые заявления в Арбитражный суд Иркутской области.

Гарантийный срок четыре года действует на все дороги, восстановленные по программе БКД с 2018 года. После устранения замечаний гарантия на отремонтированный участок вновь продляется на четыре года.

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