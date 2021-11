Полный список игр с поддержкой FPS Boost на Xbox Series X | S





FPS Boost — эксклюзивная функция для игровых приставок Xbox Series X | S, которая отсутствует на Xbox One. Она позволяет увеличить частоту кадров в играх, которые работают за счет совместимости — с первого Xbox, Xbox 360 или Xbox One. Это дает возможность игрокам получить более плавный геймплей на консолях нового поколения, в том числе в уже знакомых проектах.

Предлагаем полный список игр, которые поддерживают FPS Boost на Xbox Series X и Xbox Series S, с указанием частоты кадров при активированной функции:

Февраль 2021EA Sports UFC 460 FPSДа60 FPSФевраль 2021Far Cry 460 FPSДа60 FPSФевраль 2021New Super Lucky’s Tale120 FPSДа120 FPSФевраль 2021Sniper Elite 460 FPSДа60 FPSФевраль 2021Watch Dogs 260 FPSДа60 FPSМарт 2021Dishonored: Definitive Edition60 FPSДа60 FPSМарт 2021The Elder Scrolls V: Skyrim — Special Edition60 FPSДа60 FPSМарт 2021Fallout 460 FPSНет60 FPSМарт 2021Fallout 7660 FPSНет60 FPSМарт 2021Prey60 FPSДа60 FPSАпрель 2021Battlefield 1120 FPSНетN/AАпрель 2021Battlefield 4120 FPSДа120 FPSАпрель 2021Battlefield V120 FPSНетN/AАпрель 2021Mirror’s Edge Catalyst120 FPSДаN/AАпрель 2021Plants vs. Zombies Garden Warfare120 FPSДа120 FPSАпрель 2021Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville120 FPSНет120 FPSАпрель 2021Plants vs. Zombies Garden Warfare 2120 FPSДа120 FPSАпрель 2021Sea of Solitude60 FPSДа60 FPSАпрель 2021Star Wars Battlefront120 FPSДа120 FPSАпрель 2021Star Wars Battlefront 2120 FPSНетN/AАпрель 2021Titanfall120 FPSДаN/AАпрель 2021Titanfall 2120 FPSНет120 FPSАпрель 2021Unravel 2120 FPSДа120 FPSМай 2021Alien Isolation60 FPSДа60 FPSМай 2021Anthem60 FPSНетN/AМай 2021Assassin’s Creed Rogue Remastered60 FPSДа60 FPSМай 2021Assassin’s Creed 3 Remastered60 FPSНет60 FPSМай 2021Assassin’s Creed Unity60 FPSДа60 FPSМай 2021Assassin’s Creed The Ezio Collection60 FPSДа60 FPSМай 2021Battle Chasers: Nightwar120 FPSДа120 FPSМай 2021Battlefield Hardline120 FPSДа120 FPSМай 2021Beholder Complete Edition60 FPSДа60 FPSМай 2021Dead Island Definitive Edition60 FPSДаN/AМай 2021Dead Island: Riptide Definitive Edition60 FPSДаN/AМай 2021Deus Ex Mankind Divided60 FPSДа60 FPSМай 2021DiRT 4120 FPSДаN/AМай 2021Dishonored: Death of the Outsider60 FPSНет60 FPSМай 2021Don’t Starve: Giant Edition120 FPSДа120 FPSМай 2021Dragon Age: Inquisition60 FPSДа60 FPSМай 2021Dungeon Defenders II60 FPSДа60 FPSМай 2021Dying Light60 FPSДаN/AМай 2021Far Cry 560 FPSНет60 FPSМай 2021Far Cry New Dawn60 FPSНет60 FPSМай 2021Far Cry Primal60 FPSДа60 FPSМай 2021Gears of War 460 FPSНет60 FPSМай 2021Golf with your Friends120 FPSДа120 FPSМай 2021Halo Wars 260 FPSДа60 FPSМай 2021Halo: Spartan Assault120 FPSДа120 FPSМай 2021Hollow Knight: Voidheart Edition120 FPSДа120 FPSМай 2021Homefront: The Revolution60 FPSНет60 FPSМай 2021Hyperscape120 FPSНет120 FPSМай 2021Island Saver120 FPSДа120 FPSМай 2021LEGO Batman 3: Beyond Gotham60 FPSДа60 FPSМай 2021LEGO Jurassic World60 FPSДа60 FPSМай 2021LEGO Marvel’s Avengers120 FPSДа60 FPSМай 2021LEGO Marvel Super Heroes120 FPSДа60 FPSМай 2021LEGO Marvel Super Heroes 260 FPSДа60 FPSМай 2021LEGO Star Wars: The Force Awakens60 FPSДа60 FPSМай 2021LEGO The Hobbit120 FPSДа60 FPSМай 2021LEGO The Incredibles60 FPSДа60 FPSМай 2021LEGO Worlds60 FPSДаN/AМай 2021Life is Strange60 FPSДа60 FPSМай 2021Life is Strange 260 FPSНетN/AМай 2021Lords of the Fallen60 FPSДа60 FPSМай 2021Mad Max120 FPSДа60 FPSМай 2021Metro 2033 Redux120 FPSДа120 FPSМай 2021Metro: Last Light Redux120 FPSДа120 FPSМай 2021Monster Energy Supercross 360 FPSНет60 FPSМай 2021MotoGP 20N/AДа60 FPSМай 2021Moving Out120 FPSДа120 FPSМай 2021My Friend Pedro120 FPSДа120 FPSМай 2021My Time at Portia60 FPSДа60 FPSМай 2021Overcooked 2120 FPSДа120 FPSМай 2021Paladins120 FPSДа120 FPSМай 2021Power Rangers: Battle for the Grid120 FPSДа120 FPSМай 2021Realm Royale120 FPSДа120 FPSМай 2021ReCore60 FPSДа60 FPSМай 2021Shadow of the Tomb Raider60 FPSДа60 FPSМай 2021Shadow Warrior 260 FPSДаN/AМай 2021Sleeping Dogs Definitive Edition60 FPSДа60 FPSМай 2021Smite120 FPSНет120 FPSМай 2021SteepN/AДа60 FPSМай 2021Super Lucky’s Tale120 FPSДа120 FPSМай 2021SUPERHOT120 FPSДа120 FPSМай 2021The Evil Within 260 FPSНет60 FPSМай 2021The Gardens Between120 FPSДа60 FPSМай 2021The LEGO Movie Videogame120 FPSДа120 FPSМай 2021The LEGO Movie 2 Videogame60 FPSДа60 FPSМай 2021Tom Clancy’s The Division60 FPSДа60 FPSМай 2021Tomb Raider: Definitive Edition60 FPSДа60 FPSМай 2021Totally Reliable Delivery Service120 FPSДа120 FPSМай 2021Two Point Hospital60 FPSДа60 FPSМай 2021Unruly Heroes120 FPSДа120 FPSМай 2021Untitled Goose Game120 FPSДа120 FPSМай 2021Wasteland 360 FPSНет60 FPSМай 2021Watch Dogs60 FPSДа60 FPSМай 2021Yakuza 660 FPSДа60 FPSИюль 2021Dark Souls 360 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Alan Wake60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Assassin’s Creed60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021BCFX60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Binary Domain60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Darksiders60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Dead Space 260 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Dead Space 360 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Disney’s Chicken Little60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Dragon Age II60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Dragon Age: Origins60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021F.E.A.R.60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021F.E.A.R. 360 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Fable Anniversary60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Fable III60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Fallout 360 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Fallout: New Vegas60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Far Cry 360 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Final Fantasy XIII-260 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Gears of War60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Gears of War 260 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Gears of War 360 FPSНет60 FPSНоябрь 2021Gears of War: Judgment60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Gears of War: Ultimate Edition60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Kameo: Elements of Power60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021LEGO The Lord of the Rings60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Lightning Returns: Final Fantasy XIII60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Medal of Honor: Airborne60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Mirror’s Edge60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021NIER60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Resident Evil: Operation Raccoon City60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Rock of Ages60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Sonic & All-Stars Racing Transformed60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Sonic Generations60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Sonic Unleashed60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021STAR WARS: The Clone Wars60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021The Elder Scrolls IV: Oblivion60 FPSДа60 FPSНоябрь 2021Vandal Hearts: Flames of Judgment60 FPSДа60 FPS

Обратите внимание, что не у всех игр функция FPS Boost активирована по умолчанию. Это связано с тем, что в таких играх при включении функции повышения частоты кадров, снижается разрешение. Игроки могут сами активировать FPS Boost в таких играх, если плавный геймплей для них важнее высокого разрешения.