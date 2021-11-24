Приключенческая головоломка Ever Forward скоро доберется до Xbox





Издательство PM Studios и разработчики из Pathea Games сообщили дату выпуска игры Ever Forward на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Nintendo Switch. Игра выходит 7 декабря 2021 года, стоимость в Microsoft Store составит $14,99.

Игра Ever Forward ранее вышла в Steam, в августе 2020 года. Она имеет «В основном положительные» отзывы от игроков.

Ever Forward — это приключенческая головоломка, которая рассказывает историю Майи. Девочка путешествует в мире между реальностью и воображением, ей предстоит справляться с различными задачами, исследовать мир, а игрок сможет лучше узнавать героиню.

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