Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Приключенческая головоломка Ever Forward скоро доберется до Xbox

Приключенческая головоломка Ever Forward скоро доберется до Xbox


Издательство PM Studios и разработчики из Pathea Games сообщили дату выпуска игры Ever Forward на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Nintendo Switch. Игра выходит 7 декабря 2021 года, стоимость в Microsoft Store составит $14,99.

Игра Ever Forward ранее вышла в Steam, в августе 2020 года. Она имеет «В основном положительные» отзывы от игроков.

Ever Forward — это приключенческая головоломка, которая рассказывает историю Майи. Девочка путешествует в мире между реальностью и воображением, ей предстоит справляться с различными задачами, исследовать мир, а игрок сможет лучше узнавать героиню.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Приключенческая головоломка Ever Forward скоро доберется до Xbox
Приключенческая головоломка Ever Forward скоро доберется до Xbox
Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост в 2022 году
Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост в 2022 году
В Иркутске в 2022 году установят насосные станции для предотвращения подтоплений
В Иркутске в 2022 году установят насосные станции для предотвращения
Роспотребнадзор не рекомендует проводить новогодние корпоративы в Иркутской области
Роспотребнадзор не рекомендует проводить новогодние корпоративы в
В Иркутске уроженца Киргизии приговорили к условному сроку за ложное сообщение о минировании кафе
В Иркутске уроженца Киргизии приговорили к условному сроку за ложное
В Кремле прокомментировали возможное продление новогодних каникул из-за COVID-19
В Кремле прокомментировали возможное продление новогодних каникул
В Ангарске водитель автомобиля Honda Accord насмерть сбил 86-летнюю пенсионерку
В Ангарске водитель автомобиля Honda Accord насмерть сбил 86-летнюю
В Ольхонском районе туристы нашли краснокнижного беркута с ранеными лапами
В Ольхонском районе туристы нашли краснокнижного беркута с ранеными
Игорь Крутой поделился милым видеороликом с сыновьями и новорожденным внуком
Игорь Крутой поделился милым видеороликом с сыновьями и новорожденным
Филипп Киркоров признался, что ему указали на дверь
Филипп Киркоров признался, что ему указали на дверь
С Валерием Гаркалиным простились друзья и знакомые
С Валерием Гаркалиным простились друзья и знакомые
Лариса Долина невзлюбила молодого певца
Лариса Долина невзлюбила молодого певца

Топ на сегодня

На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 вручили гранты россиянам на проекты для поддержки детей
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 вручили гранты россиянам на
Жителя Братска приговорили к трем годам колонии за призывы к экстремизму в интернете
Жителя Братска приговорили к трем годам колонии за призывы к
Физическая активность может улучшить состояние при болезни Альцгеймера
Физическая активность может улучшить состояние при болезни Альцгеймера
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди гостей — Юлия Пересильд, Анна Седокова, Яна Рудковская
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди

Еще по теме

The Plane Effect выйдет 2 декабря на Xbox One
Стимпанк приключение Vaporum: Lockdown выйдет на Xbox уже 10 декабря
Wytchwood выйдет на Xbox в начале декабря
Игра Tamarin доберется до Xbox, спустя больше года с момента релиза на Playstation