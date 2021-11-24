Проект федерального бюджета на 2022 год прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Государственной Думы на заседании 23 ноября рассмотрели и приняли во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В соответствии с проектом бюджета, доходы в 2022 году составят 25,02 триллиона рублей, в 2023 году — 25,54 триллиона рублей, в 2024 году — 25,83 триллиона рублей, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 триллиона рублей, в 2023 году — 25,24 триллиона рублей, в 2024 году — 26,35 триллиона рублей. Из них на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 триллиона рублей, в 2023 году — 2,88 триллиона рублей, в 2024 году — 2,98 триллиона рублей.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы:

– Бюджет на 2022 год, в отличие от бюджета прошлого года, сформирован с профицитом. У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач — на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми.

По словам спикера ГД, при обсуждении законопроекта в первом чтении депутатами был сформулирован целый ряд предложений для доработки основного финансового законы страны. При подготовке документа ко второму чтению в профильный комитет парламента поступило около 1000 поправок. Во время обсуждения их часть были объединены, часть — отозваны авторами. В итоговые таблицы включены 753 поправки, в том числе 589 — к принятию и 164 — к отклонению.

К принятию во втором чтении были рекомендованы поправки, предусматривающие выделение дополнительных средств на ремонт автодорог регионального и местного значения, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности медпомощи на селе, обеспечение жильем инвалидов, капитальный ремонт студенческих общежитий, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи, устранение цифрового неравенства.

Бюджет Иркутской области на 2021 год будут принимать на очередной сессии Заксобрания, которая состоится 30 ноября.

Заксобрание Иркутской области утвердило увеличение доходов и расходов областного бюджета 2021 года

Предыдущая новость по этой теме: