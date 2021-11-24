Psychonauts 2 — игра года для Xbox, объявлены победители Golden Joystick Awards 2021
Сегодня, 08:45
Подведены итоги голосования Golden Joystick Awards 2021, в рамках которого игроки и критики выбрали лучшие игры этого года, а в некоторых номинациях и лучшие игры (и не только) всех времен. Премию ежегодно проводит портал Gamesradar, и голосование за нее началось около месяца назад, поэтому в качестве кандидатов ни в одной из премий не было Forza Horizon 5 или Age of Empires IV — оцененных высоко игроками и критиками игр Microsoft.
Результаты Golden Joystick Awards 2021 следующие:
Лучшее повествование в игре — Life is Strange: True Colors
Лучшая многопользовательская игра — It Takes Two
Лучшее аудио — Resident Evil: Village
Лучший визуальный дизайн — Ratchet and Clank: Rift Apart
Лучшее дополнение к игре — Ghost of Tsushima: Iki Island
Мобильная игра года — League of Legends: Wild Rift
Лучшее оборудование года — Playstation 5
Лучшая инди-игра — Death’s Door
Студия года — Capcom
Лучший исполнитель — Мэгги Робертсон (Леди Димитреску, Resident Evil: Village)
Игровой прорыв года — Housemarque
Лучшее игровое сообщество — Final Fantasy 14
Лучшая поддержка игры — Final Fantasy 14
Игра года для PC — Hitman 3
Игра года для Nintendo — Metroid Dread
Игра года для Xbox — Psychonauts 2
Игра года для PlayStation — Resident Evil Village
Самая ожидаемая игра — Elden Ring
Премия «Выбор критиков» — Deathloop
Лучшая игра года — Resident Evil Village
Лучшая игровая система на все времена — PC
Лучшая игра всех времен — Dark Souls
По материалам: newxboxone