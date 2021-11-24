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Psychonauts 2 — игра года для Xbox, объявлены победители Golden Joystick Awards 2021

Psychonauts 2 — игра года для Xbox, объявлены победители Golden Joystick Awards 2021


Подведены итоги голосования Golden Joystick Awards 2021, в рамках которого игроки и критики выбрали лучшие игры этого года, а в некоторых номинациях и лучшие игры (и не только) всех времен. Премию ежегодно проводит портал Gamesradar, и голосование за нее началось около месяца назад, поэтому в качестве кандидатов ни в одной из премий не было Forza Horizon 5 или Age of Empires IV — оцененных высоко игроками и критиками игр Microsoft.

Результаты Golden Joystick Awards 2021 следующие:



Лучшее повествование в игре — Life is Strange: True Colors



Лучшая многопользовательская игра — It Takes Two



Лучшее аудио — Resident Evil: Village



Лучший визуальный дизайн — Ratchet and Clank: Rift Apart



Лучшее дополнение к игре — Ghost of Tsushima: Iki Island



Мобильная игра года — League of Legends: Wild Rift



Лучшее оборудование года — Playstation 5



Лучшая инди-игра — Death’s Door



Студия года — Capcom



Лучший исполнитель — Мэгги Робертсон (Леди Димитреску, Resident Evil: Village)



Игровой прорыв года — Housemarque



Лучшее игровое сообщество — Final Fantasy 14



Лучшая поддержка игры — Final Fantasy 14



Игра года для PC — Hitman 3



Игра года для Nintendo — Metroid Dread



Игра года для Xbox — Psychonauts 2



Игра года для PlayStation — Resident Evil Village



Самая ожидаемая игра — Elden Ring



Премия «Выбор критиков» — Deathloop



Лучшая игра года — Resident Evil Village



Лучшая игровая система на все времена — PC



Лучшая игра всех времен — Dark Souls
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По материалам: newxboxone

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