Psychonauts 2 — игра года для Xbox, объявлены победители Golden Joystick Awards 2021





Подведены итоги голосования Golden Joystick Awards 2021, в рамках которого игроки и критики выбрали лучшие игры этого года, а в некоторых номинациях и лучшие игры (и не только) всех времен. Премию ежегодно проводит портал Gamesradar, и голосование за нее началось около месяца назад, поэтому в качестве кандидатов ни в одной из премий не было Forza Horizon 5 или Age of Empires IV — оцененных высоко игроками и критиками игр Microsoft.

Результаты Golden Joystick Awards 2021 следующие:

Лучшее повествование в игре —Лучшая многопользовательская игра —Лучшее аудио —Лучший визуальный дизайн —Лучшее дополнение к игре —Мобильная игра года —Лучшее оборудование года —Лучшая инди-игра —Студия года —Лучший исполнитель —Игровой прорыв года —Лучшее игровое сообщество —Лучшая поддержка игры —Игра года для PC —Игра года для Nintendo —Игра года для Xbox —Игра года для PlayStation —Самая ожидаемая игра —Премия «Выбор критиков» —Лучшая игра года —Лучшая игровая система на все времена —Лучшая игра всех времен —