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QR-коды в транспорте Иркутской области вводить не планируют

QR-коды в транспорте Иркутской области вводить не планируют

Введение QR-кодов в транспорте Иркутской области не рассматривается и не обсуждается. Об этом журналисту IRK.ru сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Зачем вводить новые ограничительные меры, если на сегодняшний день те, которые уже есть, соблюдаются плохо? Введение QR-кодов в транспорте сейчас не рассматривается и не обсуждается ни в Роспотребнадзоре, ни в правительстве Иркутской области», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что QR-коды в транспорте первым и пока единственным из регионов РФ ввел Татарстан. Первые дни пассажиры без кодов скандалят, отказываются выходить и идут врукопашную, сообщает казанский портал KAZAN FIRST. Кондукторы на взводе и не понимают, как работать. Пассажиропоток рухнул, но на остановках в час пик выстраиваются караваны автобусов — и это только утро первого дня действия новых правил проезда. Цены на поездки в такси резко поднялись.

Было зафиксировано нападение на кондуктора – в автобусе №43 женщине сломали нос. По словам пострадавшей, нападавший пытался проехать по поддельной социальной карте, а когда его попросили оплатить проезд, стал проявлять агрессию. В конце концов он ударил кондуктора в лицо, а сам поспешил скрыться. Была вызвана бригада скорой помощи, кондуктора госпитализировали.

Людям старше 60 лет без QR-кода или медотвода временно заблокировали транспортные карты, президент республики Рустам Минниханов отметил, что именно эта категория находится в группе высокого риска, «поскольку очень тяжело переносят COVID-19».

Если проверяющий сотрудник полиции или Роспотребнадзора в Татарстане выявит в салоне общественного транспорта пассажира без QR-кода либо с фальшивкой, то на пассажира наложат штраф до 30 тысяч рублей, а на перевозчика — до 500 тысяч рублей. Если таких пассажира в салоне четыре, то штраф будет два миллиона на одном автобусе.

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По материалам: irk

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