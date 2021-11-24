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Равшана Куркова показала редкие фото с подросшим сыном Гаспаром

Равшана Куркова показала редкие фото с подросшим сыном Гаспаром
41-летняя актриса Равшана Куркова призналась, что ее 1,5-годовалый Гаспар полюбился всей съемочной группе. Равшана Куркова не афиширует свою личную жизнь. О рождении ребенка актриса сообщила только этим летом, опубликовав  фотографии с малышом в Instagram. Сегодня Равшана поделилась редкими кадрами с Гаспаром и отметила, что малыш в течение полугода поддерживал свою маму во время работы над очередным проектом. Куркова не засиживалась в декрете и уже вернулась к съемкам. Актриса привела малыша на работу. Гаспар заметно повзрослел и уже научился держаться на ножках. У мальчика отросли светлые кудрявые волосы, а черты лица он унаследовал от знаменитой мамы.
                               Равшана Куркова с сыном Гаспаром Актриса поделилась тремя совместными кадрами с сыном. Равшана позировала, прижав мальчика к себе и улыбаясь. А Гаспара запечатлели с игрушечной машинкой в руках. Куркова также сняла сына во время кормления в машине. Гаспар предстал в передничке, с нежностью смотрящий на маму. Звезда призналась, что ее малыш очаровал всю съемочную группу.
Равшана Куркова с сыном Гаспаром «Все эти полгода Гаспар поддерживал маму на съемках и сразу влюбил в себя всю нашу команду. 🤗❤️», ― подписала фотографии Куркова.  Ранее знаменитость признавалась, что год рождения сына стал для нее самым счастливым. Также актриса отмечала, что чувствует сильную связь с первенцем.
Отметим, что на момент рождения ребенка Куркова состояла в отношения с Сергеем Амаряном, который является отцом Гаспара. Также в некоторых СМИ появлялась информация, что мальчика выносила суррогатная мать. О романе Равшаны и Сергея практически ничего неизвестно, однако в ноябре этого года распространились слухи о расставании пары. Амарян и Куркова были вместе чуть больше года. Поводом для сообщений о возможном разрыве отношений стало отсутствие актрисы на праздновании дня рождения бизнесмена. Также предполагается, что Сергей уже нашел себе новую избранницу. До отношений с Амаряном артистка дважды была замужем. Первым избранником телезвезды стал фотограф Семен Курков, от которого она получила свою фамилию. Вторым мужем артистки стал Артем Ткаченко. Актеры развелись в 2008 году после четырех лет совместной жизни.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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