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Разработчики Halo Infinite услышали негативную реакцию игроков – шутер ждут изменения

Разработчики Halo Infinite услышали негативную реакцию игроков – шутер ждут изменения


Уже неделю Halo Infinite доступна игрокам в рамках многопользовательской бета-версии. Разработчики из студии 343 Industries уже внесли изменения в систему прогресса, которую критиковали игроки, но все равно остаются недовольные игроки, как дорогой косметикой, так и прогрессированием в рамках сезона и событий.

Директор сообщества Halo из 343 Industries Брайан Джаррард заявил игрокам Halo Infinite, что «конструктивная обратная связь слышна громко и четко» и «изменения потребуют времени»:

[…] Пожалуйста, знайте, что конструктивные отзывы слышны громко и четко. Для внесения изменений потребуется время.

Отметим, что, в целом, реакция игроков на мультиплеер Halo Infinite положительная. Тем не менее, есть некоторые проблемы с косметикой, читерами, системой прогресса. Игроки теперь используют обращения к Брайану Джаррарду, чтобы сообщить о том, что их не устраивает в Halo Infinite, тем самым стараясь донести до 343 Industries информацию об основных проблемах шутера.

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По материалам: newxboxone

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