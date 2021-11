Разработчики Martha is Dead объявили новую дату релиза – 24 февраля 2022 года





Игра Martha is Dead должна была выйти до конца 2021 года на всех актуальных платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. В рамках мероприятия Golden Joystick Awards создатели проекта показали новый трейлер игры и сообщили новую дату выхода – 24 февраля 2022 года.

Martha is Dead – это психологический триллер, который разрабатывает команда LKA, ранее создавшая игру The Town of Light. В Martha is Dead будет рассказана история двух сестер-близнецов – Марты и Джулии. События игры развернутся во времена Второй Мировой войны в Италии, 1944 год. По сюжету, Джулия узнает, что Марта умерла, ее тело найдено оскверненным. Главной героине предстоит пережить это потрясение и узнать тайну смерти Марты.

Ниже можно посмотреть новый трейлер Martha is Dead.

