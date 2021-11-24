Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Разработчики Martha is Dead объявили новую дату релиза – 24 февраля 2022 года

Разработчики Martha is Dead объявили новую дату релиза – 24 февраля 2022 года


Игра Martha is Dead должна была выйти до конца 2021 года на всех актуальных платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. В рамках мероприятия Golden Joystick Awards создатели проекта показали новый трейлер игры и сообщили новую дату выхода – 24 февраля 2022 года.

Martha is Dead – это психологический триллер, который разрабатывает команда LKA, ранее создавшая игру The Town of Light. В Martha is Dead будет рассказана история двух сестер-близнецов – Марты и Джулии. События игры развернутся во времена Второй Мировой войны в Италии, 1944 год. По сюжету, Джулия узнает, что Марта умерла, ее тело найдено оскверненным. Главной героине предстоит пережить это потрясение и узнать тайну смерти Марты.

Ниже можно посмотреть новый трейлер Martha is Dead.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Лариса Долина разозлилась на Максима Галкина
Лариса Долина разозлилась на Максима Галкина
Ольге Бузовой придется восстанавливаться несколько месяцев
Ольге Бузовой придется восстанавливаться несколько месяцев
Елена Проклова рассказала о состоянии Светланы Светличной
Елена Проклова рассказала о состоянии Светланы Светличной
Анна Калашникова занялась поисками новой суррогатной матери
Анна Калашникова занялась поисками новой суррогатной матери
Иосиф Пригожин намерен судиться Авраамом Руссо
Иосиф Пригожин намерен судиться Авраамом Руссо
Александр Васильев рассказал о служебных романах
Александр Васильев рассказал о служебных романах
Лунный календарь комнатных растений на декабрь 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на декабрь 2021 года
Выложенная в «Инстаграме» фотография позволила открыть новый вид змей
Выложенная в «Инстаграме» фотография позволила открыть новый вид змей
Разработчики Martha is Dead объявили новую дату релиза – 24 февраля 2022 года
Разработчики Martha is Dead объявили новую дату релиза – 24 февраля
Анонсирован хоррор в открытом мире — Wronged Us
Анонсирован хоррор в открытом мире — Wronged Us
25 ноября состоится прощание с главным врачом Иркутского диагностического центра Игорем Ушаковым
25 ноября состоится прощание с главным врачом Иркутского
В Иркутской области четыре тысячи предпринимателей получили компенсацию за нерабочие дни в ноябре
В Иркутской области четыре тысячи предпринимателей получили

Топ на сегодня

На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди гостей — Юлия Пересильд, Анна Седокова, Яна Рудковская
Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в технопарке ОмГПУ
Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении

Еще по теме

Разработчики Elex II объявили дату релиза игры
Wytchwood выйдет на Xbox в начале декабря
Слух: Red Dead Redemption 2 скоро обновят до Xbox Series X | S
Официально: ANVIL добавят в Game Pass в день релиза