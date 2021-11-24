Разработку The Outer Worlds 2 начали до релиза The Outer Worlds





На E3 в этом году анонсировали The Outer Worlds 2, пока без даты выхода. Но, похоже, разработка проекта идет уже более 2 лет, а началась она еще до выпуска The Outer Worlds.

В профиле LinkedIn Дэна Мааса, который является директором по производству The Outer Worlds 2, заметили запись, что разработка второй части ролевого проекта от Obsidian стартовала еще до выхода первой части — в сентябре 2019 года. Напомним, что релиз The Outer Worlds состоялся в конце октября 2019 года.

The Outer Worlds 2 станет эксклюзивом Xbox, ее будет выпускать издательство Microsoft. Тогда как первая часть была выпущена издательством Private Division на всех игровых платформах.

Напомним, что ранее появлялись слухи о планах Obsidian выпускать минимум по одной новой игре каждый год. Если на 2022 год у студии запланирован релиз Grounded (которая сейчас в раннем доступе) и, согласно слухам, может быть выпущена игра Project Pentiment, то выход The Outer Worlds 2 должен состояться в 2023 или 2024 году — до или после Avowed.

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