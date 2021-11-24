Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований AML/CTF

Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований AML/CTF

Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований AML/CTF


Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) расследует предположительную незаконную деятельность компании, владельцев которой подозревают в переводе средств инвесторов в криптовалюты. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.


ASIC заподозрила компанию A One Multi и ее владельцев в организации незаконной инвестиционной схемы. Как отмечает регулятор, они убеждали клиентов вложить их пенсионные выплаты в самоуправляемый фонд, обещая годовую прибыль в размере более 20%.


С 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года более 60 клиентов инвестировали примерно 25 млн австралийских долларов (почти $18 млн на момент написания) на счета A One Multi. 


ASIC утверждает, что владельцы использовали более 5,7 млн австралийских долларов (около $4,1 млн) из этих средств на личные нужды, в том числе на покупку недвижимости и автомобилей на их имя. Они также приобретали на эти деньги криптовалюту.


В ASIC обнаружили, что подозреваемые покупали биткоин через местную биржу CoinSpot. Изначально представители платформы сообщили регулятору об отсутствии учетных записей владельцев A One Multi, однако позже ASIC обнаружила счета на CoinSpot, связанные с одним из них.


В ходе расследования оказалось, что на счет владельца A One Multi на бирже поступало почти 376 ВТС (более $21 млн на момент написания), при этом было продано криптовалюту на сумму 979 843 австралийских долларов (около $704 000). 


В ASIC полагают, что оставшуюся криптовалюту перевели на холодный кошелек. 


На фоне расследования регулятор усомнился в соблюдении биржей CoinSpot мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF). 


Представители площадки отметили, что информация, касающаяся запросов о данных клиентов, "может нуждаться в проверке, прежде чем станет доступной". В то же время обычно подобные требования о соблюдении конфиденциальности не распространяются на запросы регуляторов.


Теперь ASIC ожидает, что подозреваемые окажут содействие в расследовании и предоставят доступ к криптовалютным кошелькам, чтобы вернуть деньги инвесторам.


Напомним, в октябре австралийские правоохранители задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований AML/CTF
Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований
С момента активации London протокол Ethereum сжег 1 млн ETH
С момента активации London протокол Ethereum сжег 1 млн ETH
В Казахстане предложили прописать критерии для майнинга биткоина
В Казахстане предложили прописать критерии для майнинга биткоина
Токены Decentraland и The Sandbox взлетели на 30% за сутки
Токены Decentraland и The Sandbox взлетели на 30% за сутки
FIDE выпустила коллекцию из 9000 NFT в блокчейне Everscale
FIDE выпустила коллекцию из 9000 NFT в блокчейне Everscale
NFT-маркетплейс Rarible запустил мессенджер на базе Ethereum-кошельков
NFT-маркетплейс Rarible запустил мессенджер на базе Ethereum-кошельков
Молдавия прогнула "Газпром" и его ультиматум
Молдавия прогнула "Газпром" и его ультиматум
Обновите геймпад Xbox Series X | S — вышла новая версия прошивки
Обновите геймпад Xbox Series X | S — вышла новая версия прошивки
Киберпанк-хоррор в духе Лавкрафта: игра Transient выйдет на Xbox
Киберпанк-хоррор в духе Лавкрафта: игра Transient выйдет на Xbox
В Оренбургской области более 1600 школьников приняли участие в проекте «Билет в будущее»
В Оренбургской области более 1600 школьников приняли участие в
Детский омбудсмен прокомментировала историю в школе Максимовщины, где мальчик связал девочку
Детский омбудсмен прокомментировала историю в школе Максимовщины, где
Dress Code. В Москве открылся антикварный салон — первыми гостями стали Божена Рынска, Маша Цигаль, Виктория Шелягова
Dress Code. В Москве открылся антикварный салон — первыми гостями

Топ на сегодня

Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в технопарке ОмГПУ
Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в
Лариса Долина рассказала о новом бойфренде, конфликте с Валей Карнавал и симпатии к Путину: "Он мне нравится по-мужски"
Лариса Долина рассказала о новом бойфренде, конфликте с Валей
Продавец майнера с «Авито» обманул жителя Тывы на 315 000 рублей
Продавец майнера с «Авито» обманул жителя Тывы на 315 000 рублей
СМИ: власти Великобритании ожидают выхода ARM на биржу вместо слияния с Nvidia
СМИ: власти Великобритании ожидают выхода ARM на биржу вместо слияния
В крупнейшем банке Австралии увидели риск в отказе от криптовалют
В крупнейшем банке Австралии увидели риск в отказе от криптовалют

Еще по теме

Неизвестные похитили у жителя Подмосковья 100 ASIC-майнеров
Marathon привлечет $500 млн на покупку биткоина и ASIC-устройств
Цены на ASIC-майнеры отстали от ралли биткоина
США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам BitConnect