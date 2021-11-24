Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований AML/CTF

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) расследует предположительную незаконную деятельность компании, владельцев которой подозревают в переводе средств инвесторов в криптовалюты. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

ASIC заподозрила компанию A One Multi и ее владельцев в организации незаконной инвестиционной схемы. Как отмечает регулятор, они убеждали клиентов вложить их пенсионные выплаты в самоуправляемый фонд, обещая годовую прибыль в размере более 20%.

С 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года более 60 клиентов инвестировали примерно 25 млн австралийских долларов (почти $18 млн на момент написания) на счета A One Multi.

ASIC утверждает, что владельцы использовали более 5,7 млн австралийских долларов (около $4,1 млн) из этих средств на личные нужды, в том числе на покупку недвижимости и автомобилей на их имя. Они также приобретали на эти деньги криптовалюту.

В ASIC обнаружили, что подозреваемые покупали биткоин через местную биржу CoinSpot. Изначально представители платформы сообщили регулятору об отсутствии учетных записей владельцев A One Multi, однако позже ASIC обнаружила счета на CoinSpot, связанные с одним из них.

В ходе расследования оказалось, что на счет владельца A One Multi на бирже поступало почти 376 ВТС (более $21 млн на момент написания), при этом было продано криптовалюту на сумму 979 843 австралийских долларов (около $704 000).

В ASIC полагают, что оставшуюся криптовалюту перевели на холодный кошелек.

На фоне расследования регулятор усомнился в соблюдении биржей CoinSpot мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).

Представители площадки отметили, что информация, касающаяся запросов о данных клиентов, "может нуждаться в проверке, прежде чем станет доступной". В то же время обычно подобные требования о соблюдении конфиденциальности не распространяются на запросы регуляторов.

Теперь ASIC ожидает, что подозреваемые окажут содействие в расследовании и предоставят доступ к криптовалютным кошелькам, чтобы вернуть деньги инвесторам.

Напомним, в октябре австралийские правоохранители задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты.