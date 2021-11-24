Роскомнадзор сообщил о 51 случае цензуры материалов российских СМИ

08:32 Автор: Марьям Гулалиева

Источник: РИА Новости

Роскомнадзор с прошлого года зафиксировал 51 случай цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, в числе которых YouTube и Facebook, рассказали в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает в среду РИА «Новости».

В Роскомнадзоре напомнили, что для защиты прав граждан в конце 2020 года был принят закон, который направлен на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских средств массовой информации.

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«Начиная с 2020 года Роскомнадзор ведёт учёт фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок (социальные сети и видеохостинги)», — сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день зафиксирован 51 такой инцидент. Со стороны YouTube выявлено 24 случаев цензуры, Facebook — 13, Instagram — восемь, Twitter — четыре, Google — один, TikTok — один.

По данным ведомства, чаще всего цензуре подвергаются материалы российских СМИ, вещающих на международную аудиторию.

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При этом модераторы зарубежных ресурсов, блокируя материалы российских средств массовой информации, обычно не сообщают о конкретных причинах блокировок, а ограничиваются заявлениями о нарушении правил сообщества той или иной площадки. Начиная с 2020 года было направлено 59 писем с требованиями снять ограничения доступа к заблокированным материалам и аккаунтам. Это было сделано только в 17 случаях, заявили в Роскомнадзоре.

В июле Правительство утвердило постановление, согласно которому добросовестные пользователи соцсетей смогут защитить свои права, если ресурс удалил их контент неправомерно. Роскомнадзор за 30 рабочих дней со дня получения обращения об отмене мер должен рассмотреть его и принять решение о восстановлении контента или об отсутствии оснований для этого.

#СМИ #соцсети

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