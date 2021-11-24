Роспотребнадзор не рекомендует проводить новогодние корпоративы в Иркутской области

603 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

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Роспотребнадзор не рекомендует проводить новогодние корпоративы в Иркутской области ни в какой форме. Об этом журналисту IRK.ru сообщили в пресс-службе надзорного органа с уточнением, что речь идет о текущей ситуации с распространением COVID-19.

Работодателям рекомендуют также отказаться от вечеринок в формате «Covid Free» — когда все 100% привиты и имеют соответствующие QR-коды. Предлагается также ограничить участие сотрудников в других массовых мероприятиях. В зависимости от эпидемиологической обстановки рекомендации могут измениться, но сейчас предпосылок к этому нет.

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