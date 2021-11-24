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Руководитель разработки Dragon Age 4 покинул команду BioWare

Руководитель разработки Dragon Age 4 покинул команду BioWare


Уход из команды разработки одного из ведущих специалистов в процессе создания проекта – плохая примета, о чем неоднократно говорили специалисты в игровой индустрии. В частности, этот вопрос поднимался недавно, когда обсуждался перезапуск разработки Everwild от Rare.

Как сообщает портал Kotaku, творческий руководитель серии Dragon Age Мэтт Голдман (c 2017 года творческий руководитель Dragon Age 4) покинул команду BioWare. Об этом порталу стало известно из письма, в котором генеральный менеджер BioWare Гэри Маккей сообщил сотрудникам об уходе Голдмана. По словам Маккея, он понимает, что уход одного из руководителей разработки может негативно сказаться на работе команды, но игра не будет выпущена, пока не станет соответствовать стандартам качества BioWare.

Точные причины ухода Голдмана не сообщаются. Отмечается, что он просто решил покинуть команду. При этом в сети игроки считают, что расставание могло произойти из-за какого-то конфликта, поскольку оно стало крайне неожиданным, буквально несколько дней назад Мэтт Голдман в Twitter делился материалами по Dragon Age.

Отметим, что Мэтт Голдман проработал в BioWare более 20 лет.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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