С Валерием Гаркалиным простились друзья и знакомые

Как сообщает пресса, прощание с актером Валерием Гаркалиным проходило под шуточки друзей. В учебном театре ГИТИСа завершилось прощание с Валерием Гаркалиным. Траурное мероприятие продолжалось около трех часов, пока каждый из пришедших на церемонию друзей народного артиста не выступил с речью. Гражданскую панихиду посетили Юлия Меньшова и Игорь Гордин, Вера Алентова, Юлия Пересильд, Клара Новикова, Игорь Золотовицкий, Павел Акимкин и другие знаменитости. По просьбе ректора института Григория Заславского, на мероприятие смогли попасть только те, кто был абсолютно здоров. Людей с симптомами ОРЗ попросили воздержаться от посещения церемонии прощания. Со сцены прозвучали разные истории из жизни Гаркалина. Многие решили поделиться рассказом о том, каким веселым и светлым человеком был актер.Валерий Гаркалин «Тут толпа. Темно. Душно... Но в зале смеются над шутками выступающих. Ржут в голос. Студентки его», — цитирует корреспондента ЭГ. После прощания звезду фильма «Ширли-мырли» проводили в последний путь громкими овациями. В ближайшие часы Гаркалин будет похоронен на Миусском кладбище рядом с женой, которая скончалась 12 лет назад. Кстати, близкие говорят, что именно эта тяжелая потеря и подкосила здоровье Валерия Борисовича. Сначала у него начались проблемы с сердцем, а этой осенью он заразился ковидом. Из-за осложнений, вызванных вирусом, артист впал в кому и, не приходя в сознание, скончался от полиорганной недостаточности.