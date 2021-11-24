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Сайд-скроллер Greak: Memories of Azur доберется до Xbox One

Сайд-скроллер Greak: Memories of Azur доберется до Xbox One


Издательство Team17 сообщило, что вскоре состоится релиз версий игры Greak: Memories of Azur для приставок прошлого поколения — Xbox One и Playstation 4. Приключенческий проект доберется до новых платформ 14 декабря 2021 года. Напомним, что в августе игра Greak: Memories of Azur вышла на приставках Xbox Series X | S, Playstation 5, Switch и PC.

Greak: Memories of Azur — это игра для одиночного прохождения, в которой предстоит управлять тремя героями (два брата и сестра). Каждый из них имеет свои уникальные способности, которые помогают преодолевать сложности в фантастическом мире Azur. Сама по себе игра Greak: Memories of Azur — это сайд-скроллер, и она получила положительную критику, как от критиков, так и от игроков.

Ниже можно посмотреть трейлер Greak: Memories of Azur.


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Greak: Memories of Azur

Greak: Memories of Azur — это сайд-скроллер для одного игрока с прорисованной вручную анимацией. Вам предстоит взять на себя роль двух брать…
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По материалам: newxboxone

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Сайд-скроллер Greak: Memories of Azur доберется до Xbox One
Сайд-скроллер Greak: Memories of Azur доберется до Xbox One

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