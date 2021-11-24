Самые странные хобби, стремительно набирающие популярность

10. Марблинг (эбру)Одно из трендовых хобби выглядит даже лучше, чем звучит. Марблинг – это рисование специальными красками по гладкой поверхности воды. Краски не растворяются в воде, а рисунок затем можно перенести на бумажную или тканевую основу.9. Коварные облизыванияОсновная цель этого развлечения, которым «заболели» подростки благодаря ТикТоку, заключалась в том, чтобы украсть в школе большой и заметный предмет, и показать его в Сети, сопроводив вирусной фразой «Коварные облизывания» (Devious Lick – сленговый мем).Естественно, несколько подростков были пойманы с поличным, поскольку сами выложили компромат на себя. В конце концов, TikTok просто запретил видео, связанные с кражами. Однако, как и любая вирусная тенденция среди подростков, которая вызывает панику у родителей, это увлечение всегда будет повторяться в той или иной форме.8. Красный свет, зеленый светЭтому хобби мы обязаны невероятной популярности сериала «Игра в кальмара». Увлечены им преимущественно дети младшего и старшего школьного возраста, они играют в игру, в которой нужно двигаться, когда «горит» зеленый свет и замереть, когда «зажигается» красный. При этом поют песню на корейском, подражая кукле из сериала.7. ШахбоксСовмещение шахмат и бокса – отличный вариант для вспыльчивых людей. Проиграл – нокаутировал соперника.Конечно, про нокаут от обиды — это шутка, но гибридный вид спорта шахбокс действительно существует. И чтобы претендовать на участие в нем на профессиональном уровне спортсмены должны провести не менее пятидесяти любительских боксерских поединков, а также иметь шахматный рейтинг ЭЛО не менее 1600 (второй разряд).Эта игра заставляет участников постоянно переключаться между физическим и психологическим боем. Шахбоксные бои официально проходят в разных странах, в том числе и в России, среди взрослых участников и даже среди школьников.6. Игры в альтернативной реальностиСмешение игрового контента с реальным миром позволяет создать эффект новой, альтернативной реальности (ARG). И один из основополагающих принципов подобных развлечений звучит довольно странно – «это не игра». Например, важные для сюжета предметы должны существовать на самом деле.Вероятно, первая современная ARG — это Ong’s Hat, фальшивая теория заговора, которая раскрыла себя как в Интернете, так и за его пределами. Это вымышленное повествование о реальном городе-призраке в Нью-Джерси. В игровой истории упоминаются оккультные ритуалы и межпространственные путешествия. Это побудило игроков пролистать старые тексты и изучить сообщения в СМИ, чтобы узнать, что на самом деле произошло с жителями города.Подобные ARG стирают грань между вымыслом и фактом и делают игровой процесс особенно интересной.5. БиохакингСовременные ученые-биологи тоже любят развлекаться. Но их развлечения заходят куда дальше шахбокса, и связаны с генетическими и физиологическими исследованиями в домашних лабораториях, чаще всего, оборудованных в гаражах.Хотя многие из этих биологов занимаются законной наукой, другие сосредотачиваются на взломе тела и имплантациях, пытаясь изменить свое тело и выйти за пределы человеческих возможностей. В самых крайних случаях некоторые мастера биохакинга фактически пытаются соединить свое тело с электроникой, чтобы начать превращение в киборга.Кстати, именно благодаря биохакерам, которые работали в сотрудничестве с компанией Medtronic, появилась первая автоматическая инсулиновая помпа – искусственный аналог поджелудочной железы.4. ГеокэшингЭто увлечение появилось в начале 2000-х годов и с годами становится лишь популярнее. Зарождался геокэшинг так: кто-то размещал GPS-координаты в Интернете и предлагал другим найти предмет, находящийся по данным координатам. Эта модель «цифровой охоты за сокровищами» по-прежнему актуальна, однако геокэшинг породил странные вариации.Во-первых, несколько тайников были созданы как преднамеренные попытки заманить людей навстречу опасности. Так, один из тайников был размещен на минном поле в Баграме, Афганистан.Кроме того, тысячи тайников были оставлены на частных и охраняемых территориях, таких как национальные парки и заповедники. Геокэшинг в таких областях может быть опасен для окружающей среды – или для самого игрока. В 2011 году 71-летний Мануэль Сория Хайм был признан виновным в нападении на двух человек. Он выстрелил в геокэшеров, которые искали тайник в его владениях – и это лишь один из множества подобных случаев, связанный с геокэшингом.Несмотря на все опасности, число поклонников этой туристической игры растет день ото дня. Ведь это отличный повод побывать в незнакомых местах, ощутить азарт поиска сокровищ и радость общения с единомышленниками. А еще геокэшинг — одна из нестандартных форм обучения будущих геодезистов.3. Болотный футболЭтот необычный вид игры в футбол, видимо, придумал очень выносливый человек, у которого была куча ненужной одежды. Игроки соревнуются на мягкой, илистой земле. Это делает спорт более сложным и утомительным, но его причудливый характер и дополнительные трудности — именно то, что привлекает и спортсменов и зрителей.Вместо того, чтобы просто наблюдать за людьми, гоняющими мяч по полю в течение 90 минут, зрители могут наблюдать, как команды (по 5 человек в каждой) борются с липкой грязью, падают, теряют ботинки и наконец все же забивают гол.Этот вид спорта зародился в Финляндии, где, по всей видимости, использовался в качестве упражнений для спортсменов и солдат. Попробуйте-ка поиграть на болотистой почве без хорошей физической подготовки.Несмотря на то, что в болотном футболе присутствует соревновательный элемент, даже команды чемпионов обычно состоят из групп друзей, которые играют, чтобы повеселиться, а не из желания выиграть трофеи.2. КвиддичРеальная версия волшебного спорта из серии книг о Гарри Поттере была создана в 2005 году. И, как и в книгах, квиддич получил свою долю внимания прессы. Да и как не обратить внимание на развлечение, участники которого держат метлы между ног, чтобы имитировать волшебный полет.Квиддич быстро распространилась по всему миру и стала законным видом спорта. В настоящее время 39 стран являются членами Международной ассоциации квиддича и участвуют в различных рейтинговых матчах и даже кубках. Есть еврокубки и азиатские кубки, и даже чемпионат мира по квиддичу.Самым странным является то, что различные лиги квиддича платят своим спортсменам, что позволило сделать квиддич настоящим профессиональным видом спорта. Похоже, в этой игре может быть больше золота, чем в золотом снитче.1. Путешествие игрушкиЛюди, занимающиеся этим хобби, фотографируют свою игрушку на фоне различных достопримечательностей, а также заполняют путевые журналы на сайте ToyVoyagers.Некоторые люди передают свои игрушки другим путешественникам, или оставляют там, где их могут подобрать другие туристы. У каждого игрушечного путешественника есть ярлычок с идентификационным номером, где содержится ссылка на блог игрушки (Travelog).