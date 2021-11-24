Сергей Безруков сообщил о важном семейном празднике

Актер Сергей Безруков поделился фото своего старшего сына от Анны Матисон и поздравил его с 3-летием. Народный артист России Сергей Безруков уже пять лет счастлив в браке с Анной Матисон. За это время режиссер картин «Млечный Путь», «После тебя» успела подарить художественному руководителю Московского губернского театра трех наследников — в июле 2016 года на свет появилась дочь Мария, в ноябре 2018 года родился сын Степан, а в июле 2021 года Анна порадовала Сергея Витальевича вторым общим сыном — Василием. Безруков обожает своих родных и старается как можно больше времени проводить с супругой и детьми. Вместе с семьей Сергей посещает театральные премьеры, рыбачит, занимается садоводством и выращивает овощи. Артист всегда откровенен со своей аудиторией. Частенько Безруков делится своими взглядами на воспитание наследников — например, рассказывает, что разрешает смотреть детям. Семейные праздники имеют для Безрукова огромное значение. Он всегда поздравляет своих малышей с днем рождения не только лично, но и публикует в честь них праздничный пост в Instagram. Для Безрукова и Матисон 24 ноября — удивительный день, ведь на свет появился их старший сын.Степан Безруков «Степану сегодня уже три года!👏👏👏🥳🥳🥳👍👍👍 Расти большой, мой ДОРОГОЙ!✊✊✊», — подписал кадр звездный папа. «Степочка ! С Днём Рождения!!! Здоровья и радости ❤️🎉🎉🎉», - пожелала имениннику Елизавета Боярская. Поклонники присоединились к поздравлениям в адрес малыша: «С днём рождения !!! Классный парень 👏👍», «Пусть растет здоровеньким и счастливым🥰😊», «Уже совсем взрослый 👏😍 красавчик мужчина ❤️», «Само очарование. Будь счастлив человечек❤️❤️❤️», «Уже 3 года, как быстро летит время 😮с днём рождения его пусть будет здоровым и счастливым 😍😍❤️и вас с Анечкой тоже поздравляю 💗💗💗🥳😍👏🙌». Некоторые подписчики отметили внешнее сходство Степана и его знаменитого отца: «Как на Вас похож!!!», «Глаза то папины❤️», «Ваша копия! 😊👍🏼👍🏼👍🏼», «С днюхой! А похож как!!!!!❤️». Напомним, ранее Сергей Безруков был женат на актрисе Ирине Безруковой. Их брак продлился 15 лет. В интервью Cosmopolitan, Безруков признавался, что в его жизни наступил момент, когда он понял, что нужно двигаться дальше:«Ты не сможешь обрести счастье, не наломав дров. Тех, кто прожил с одним человеком всю жизнь, единицы! Нет никаких правил. Никто тебе не скажет, как надо, у каждого свой путь. Я слушал интуицию и сердце. Верю в то, что своего человека можно только почувствовать, нужно довериться чутью».