Сеть кинотеатров Regal добавила поддержку криптовалют

Американская сеть кинотеатров Regal Cinema заключила партнерство с платежным приложением Flexa для приема цифровых активов в качестве оплаты в 42 штатах.

Клиенты 514 кинотеатров могут купить билеты, попкорн и снеки с помощью биткоина, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, USDC, GUSD, DAI, Cosmos, Basic Attention Token и других криптовалют.

Маркетинговый директор Regal Кен Тевес рассказал, что сеть стремится быть «лучшим местом для просмотра фильмов». По его словам, клиенты кинотеатров просили добавить поддержку цифровых активов.

«Мы рады найти партнера во Flexa — компании, которая революционизирует цифровые платежи с помощью передового ПО и инновационной бизнес-платформы», — добавил он.

Regal — не единственная сеть кинотеатров в США, принимающая криптовалюты. Ранее конкурент в лице AMC Theatres добавил поддержку биткоина, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

Напомним, в мае 2021 года американская сеть круглосуточных маркетов, кафе и заправок Sheetz начала принимать криптовалюты.