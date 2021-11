Сеть кинотеатров Regal добавила поддержку криптовалют

Американская сеть кинотеатров Regal Cinema заключила партнерство с платежным приложением Flexa для приема цифровых активов в качестве оплаты в 42 штатах.

Flexa is proud to share that @RegalMovies is now accepting $BTC, $DOGE, $LTC, $LINK, and more for tickets, popcorn, and snacks at the box office! https://t.co/Tgqqdf1L4L