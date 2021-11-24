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Шойгу: стратегические бомбардировщики США в ноябре отработали ядерные удары по России

Шойгу: стратегические бомбардировщики США в ноябре отработали ядерные удары по России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегическая бомбардировочная авиация ВВС США отрабатывает нанесение ядерных ударов по российской территории, причем происходит это в непосредственной близости от границ.

На переговорах с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ Лавров привел цифры: только за прошедший месяц самолеты потенциального противника вылетали к рубежам нашей страны около 30 раз. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

"В этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений", — добавил он.

Министр уточнил: минимальное удаление воздушных машин ВВС США от границ России составляло всего лишь 20 км. Происходящее в мире он охарактеризовал как усиление геополитической турбулентности и повышение конфликтного потенциала — в этих условиях особенно актуально взаимодействие с Китаем.

Как сообщал Ruposters, ранее в Японии забеспокоились из-за совместных маневров России и Китая у ее берегов.

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По материалам: uposters.ru

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