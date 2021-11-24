Слух: Релиз GRID Legends состоится 25 февраля 2022 года





Ходят слухи, что Codemasters может выпустить игру GRID Legends в феврале 2022 года. Известный Twitter-аккаунт Aggiornamenti Lumia, который (в основном) анализирует цифровые магазины, сегодня опубликовал дату 25 февраля 2022 года, в качестве даты релиза GRID Legends.

Grid Legends | Release Date: 2022-02-25 pic.twitter.com/rz21ctLffn — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) November 24, 2021

Далее эту публикацию репостнул Том Хэндерсон, известный игровой инсайдер по Electronic Arts. Напомним, что именно EA выступит издателем GRID Legends, после того как Codemasters их частью.

Codemasters Grid Legends is scheduled to release February 22nd, 2022. Via @ALumia_Italia pic.twitter.com/abem4fAVhF — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 24, 2021



Игру GRID Legends анонсировали в июне этого года для Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформ. В ней три главных героя будут бороться за звание главного гонщика в мире.

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