СМИ: Pantera Capital привлекла $600 млн в новый криптофонд

Объем привлеченных венчурной фирмой Pantera Capital средств в четвертый фонд, нацеленный на инвестиции в криптостартапы, достиг $600 млн. 75% от этой суммы предоставили институционалы, пишет The Information.

Высокое участие последних контрастирует с запуском предыдущих структур, которые финансировались представителями венчурной индустрии.

Согласно источникам, в Pantera Capital ожидают роста привлеченных средств в четвертый фонд до $1 млрд к марту 2022 года.

По состоянию на конец октября фирма управляла $6,4 млрд.

Напомним, в ноябре конкурент Paradigm объявил о запуске нового венчурного фонда в размере $2,5 млрд.

В июне еще одна венчурная компания Andreessen Horowitz сформировала третий криптовалютный фонд с активами на $2,2 млрд.



