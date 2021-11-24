Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ: Pantera Capital привлекла $600 млн в новый криптофонд

СМИ: Pantera Capital привлекла $600 млн в новый криптофонд


Объем привлеченных венчурной фирмой Pantera Capital средств в четвертый фонд, нацеленный на инвестиции в криптостартапы, достиг $600 млн. 75% от этой суммы предоставили институционалы, пишет The Information.


Высокое участие последних контрастирует с запуском предыдущих структур, которые финансировались представителями венчурной индустрии.


Согласно источникам, в Pantera Capital ожидают роста привлеченных средств в четвертый фонд до $1 млрд к марту 2022 года.


По состоянию на конец октября фирма управляла $6,4 млрд.


Напомним, в ноябре конкурент Paradigm объявил о запуске нового венчурного фонда в размере $2,5 млрд.


В июне еще одна венчурная компания Andreessen Horowitz сформировала третий криптовалютный фонд с активами на $2,2 млрд.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Вышел тизер второго сезона сериала "Эйфория"
Вышел тизер второго сезона сериала "Эйфория"
Китайские власти запретили знаменитостям показывать роскошь в соцсетях
Китайские власти запретили знаменитостям показывать роскошь в соцсетях
СМИ: Pantera Capital привлекла $600 млн в новый криптофонд
СМИ: Pantera Capital привлекла $600 млн в новый криптофонд
Власти Южной Кореи намекнули на введение налога на NFT
Власти Южной Кореи намекнули на введение налога на NFT
В Индии наблюдался дисконт в цене биткоина после регуляторных инициатив властей
В Индии наблюдался дисконт в цене биткоина после регуляторных
ClearView AI вошла в десятку самых точных систем распознавания лиц
ClearView AI вошла в десятку самых точных систем распознавания лиц
Платформа eToro ограничит доступ к Cardano и Tron клиентам из США
Платформа eToro ограничит доступ к Cardano и Tron клиентам из США
Apple подала в суд на разработчика шпионских программ NSO Group
Apple подала в суд на разработчика шпионских программ NSO Group
Мужчина купил картину за гроши, но через неделю понял, что больше никогда не будет работать — ведь он миллионер
Мужчина купил картину за гроши, но через неделю понял, что больше
Лунный день сегодня 24 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 24 ноября 2021 года
17 случаев, когда люди встречали в метро весьма неординарных и странных пассажиров
17 случаев, когда люди встречали в метро весьма неординарных и
Сайд-скроллер Greak: Memories of Azur доберется до Xbox One
Сайд-скроллер Greak: Memories of Azur доберется до Xbox One

Топ на сегодня

На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в технопарке ОмГПУ
Ученики психолого-педагогических классов будут заниматься в
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении
Лариса Долина рассказала о новом бойфренде, конфликте с Валей Карнавал и симпатии к Путину: "Он мне нравится по-мужски"
Лариса Долина рассказала о новом бойфренде, конфликте с Валей
Сын Дмитрия Шепелева заинтересовался вопросами секса
Сын Дмитрия Шепелева заинтересовался вопросами секса

Еще по теме

Three Arrows Capital и Crypto.com Capital поддержали WOO Network в раунде на $30 млн
Paradigm запустила венчурный фонд на $2,5 млрд для инвестиций в криптопроекты
Вестник институционала: FTX привлекла $420 млн, а Mythical Games оценили в $1,25 млрд
Oasis Foundation запустила фонд развития на $160 млн