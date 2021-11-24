СМИ: Шольца изберут канцлером Германии не позднее 8 декабря

17:43 Автор: Виктория Карташева

Заседание Бундестага, на котором Олафа Шольца изберут новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря. При определённых обстоятельствах это может произойти уже 6 декабря. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание Spiegel.

Выборы в Бундестаг прошли в Германии в сентябре этого года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одержала победу, набрав 25,7 процента голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил самый низкий результат за всю историю, набрав 24,1 процента.





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Третье место заняли «Зелёные» с 14,8 процента, четвёртое — Свободная демократическая партия с 11,5 процента, пятое — «Альтернатива для Германии» с 10,3 процента. Левая партия набрала 4,9 процента и не прошла пятипроцентный барьер, однако получила три прямых мандата в избирательных округах.

После выборов социал-демократы, «Зелёные» и либералы ФРГ начали переговоры о формировании нового правительства. Ранее они сообщили о согласовании коалиционного договора.Нового канцлера изберут в ходе голосования члены Бундестага.

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